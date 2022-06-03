Android 12’nin kullanıma sunulmasıyla birlikte Android Auto’yu kullanımdan kaldıran Google, bugün yaptığı açıklamada daha eski Android sürümlerinde de bu uygulamayı sonlandıracağını açıkladı.

Google Android Auto uygulaması, otomobil sürerken kullanıcılara Google Haritalar’a erişme, telefonu araç multimedyasına bağlama gibi çeşitli kolaylıklar sağlıyor. Geçtiğimiz sene Google, Android 12 ile birlikte Android Auto’nun kullanılamayacağını açıklamıştı. Şirket uygulamayı Android 11 ve öncesi sürümler için kullanıma açık tutuyordu. Ancak bugün yapılan açıklamaya göre teknoloji devi uygulamayı bütün Android sürümleri için tamamen kaldırıyor.

Android 11 veya daha eski sürümlerini kullanan kullanıcılar uygulamayı açtıklarında, “Telefon ekranları için Android Auto yakında kullanılamayacak” uyarısıyla karşılaşmaya başladı. Android Auto hala kullanılabilir durumda, ancak bu uyarı uygulamaya her girişte yeniden görülüyor. Google, uygulamanın kaldırıldığını doğruladı, ama ne zaman tamamen çalışmayı durduracağı hakkında herhangi bir bilgi paylaşmadı.

Android Auto yerine Google Asistan kullanılacak

Android Auto’nun kullanımın sona ermesinin ardından sürücüler yerine hangi uygulamanın geleceğini merak ediyordu. Google yaptığı açıklamada, Android Auto’yu destekleyen otomobillerde bu uygulamanın kullanımdan kalkmadığını ve kısa bir süre önce büyük bir kullanıcı arabirimi güncellemesi yaptıklarını söyledi. Şirket, telefonla bu uygulamayı kullananlar için ise Google Asistan Sürüş Modu'nu kullanmaya başlayacaklarını belirtti. Konu hakkında başka bir açıklama ise yapılmadı.

Android 12 ile birlikte kullanıma sunula Google Asistan Sürüş Modu, Google Haritalar ve Google Asistan’ın entegre edildiği bir sürüş deneyimi sunuyor. Görsel ve kullanım açısından farklı olsa bile Google Asistan Sürüş Modu, Android Auto ile benzer özelliklere sahip.

Benzer özelliklere sahip olsalar bile mod Android Auto kadar kullanışlı değil ve etkinleştirebilmek için Google Haritalar’a sürekli olarak bir varış noktası girmek gerekiyor. Google Asistan Sürüş Modu’nun Android Auto’yu aratıp aratmayacağı ise yapılacak güncellemeler ve tamamen kullanıma sunulmasından sonra belli olacak gibi duruyor.