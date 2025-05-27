Android Auto'nun sürüş esnasında engellediği video oynatımı kısıtlaması artık tarih oluyor. Tabii ufak bir hususla...

Daha önce Android Auto kullandıysanız, şu ana kadar sürüş esnasında video izlenemediğini zaten biliyorsunuzdur ama bu durum nispeten de olsa değişmek üzere. Google, sürüş esnasında videoları sadece ses modunda oynatacak yeni bir özellik üzerinde çalışıyor.

9to5Google’ın aktardığına göre Google’ın geliştiriciler için paylaştığı yeni bir videoda, Android Auto arayüzünün sürüş sırasında videoyu sessize alıp sadece sesi oynattığı görülüyor.

Videolar artık sadece ses modunda oynatılabilecek

Android Automotive, Android Auto’dan farklı olarak doğrudan aracın sistemine entegre edilen bir sistem ve telefon gerektirmiyor. Bu platform zaten video uygulamalarını destekliyor ama sadece araç park hâlindeyken. Yeni gelişmeye göre bu tarz video özellikleri yakında telefonla çalışan Android Auto'ya da geliyor.

Elbette sürüş sırasında video oynatmanın tehlikeleri var. Android Auto telefondan çalıştığı için arabanın hareket edip etmediğini tam olarak anlamak da kolay değil. Bu yüzden Google temkinli ilerliyor. Yine de bu gelişme sevindirici. Örneğin YouTube üzerinden sürüş sırasında podcast vb. içerikleri dinlemek daha kolay ve kullanışlı olacak.

Şimdilik bu özellik geliştiriciler için test aşamasında. Android Auto’ya gelmesi de biraz zaman alabilir ama gelişmeler oldukça sizlere aktarmaya devam ediyor olacağız.