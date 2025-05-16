Android Auto yeni 14.3 güncellemesiyle birlikte Gemini'ın otomobillere gelişine yavaş yavaş altyapısını hazırlamaya başlamış durumda.

Google, Android Auto’nun 14.3 sürümünü Play Store üzerinden geniş çapta kullanıma sundu. Daha önce Nisan ayında beta olarak yayınlanan ve Mayıs başında kararlı sürüm olarak dağıtılmaya başlanan güncelleme artık tüm kullanıcıların erişimine açık durumda.

Yeni güncellemede görünürde kullanıcıya dönük büyük değişiklikler bulunmasa da Google arka planda önemli adımlar atmış durumda. Şirket, bu sürümle birlikte hataları giderip sistem kararlılığını artırırken, gelecekte sunulacak özellikler için de altyapı hazırlıyor.

İklim kontrol özellikleri tek noktada toplanıyor

En dikkat çekici gelişmelerden biri, Android Auto’daki iklim kontrol özelliklerinin tek bir noktada toplanması için yapılan çalışmaların bu güncellemeyle iyice şekillenmiş olması. Özellik henüz aktif değil ancak arayüz güncellemeye entegre edilmiş durumda. Benzer şekilde Android Auto için geliştirilen yeni tema da bu sürümle birlikte perde arkasında yerini aldı fakat şu an kullanıcıların erişimine açılmış değil.

Android Auto için sıradaki büyük yenilik Google Asistan yerine Gemini yapay zekâ desteğinin yerleştirilmesi olacak. Google, bu geçişi resmî olarak duyurdu ve önümüzdeki birkaç ay içinde kullanıcılara sunulması bekleniyor.