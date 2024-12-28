Google, Android Auto uygulaması için yeni bir müzik çalar uygulaması oluşturdu. Şimdilik Spotify'da kendini gösteren müzik çalar uygulaması, diğer platformlara da yayılacak.

ABD merkezli teknoloji devi Google, Android Auto uygulaması için yeni bir güncellemenin dağıtımına başladı. "13.4" kodlu bu güncelleme, Android Auto aracılığıyla müzik dinleyen kullanıcılar için önemli bir değişikliğe ev sahipliği yapıyor. Zira bu değişiklikle Android Auto'daki müzik çalar uygulaması, tüm platformlar için değişecek gibi görünüyor.

9to5Google'daki meslektaşlarımızın yaptıkları incelemelere göre Android Auto için yayımlanan güncelleme, şimdilik sadece Spotify uygulamasında değişiklik yapıyor. Ancak bu yeni müzik çalar arayüzünün yakında diğer platformlar için de geçerli olması bekleniyor.

Android Auto'nun yeni müzik çaları böyle görünüyor:

Yukarıdaki ekran görüntüsü, yeni müzik çalar arayüzünün tüm ekranı kaplayacak şekilde butonlara sahip olacağını gözler önüne seriyor. Ayrıca yazı fontu açısından da farklı. Bu yeni font, Android Auto'nun tüm ekranlarına kendini gösterecek. Ancak bazı Android Auto kullanıcılarının bu yazı fontunu bir süredir gördüklerini söyleyelim.

Android Auto için sunulan yeni arayüz ile ilgili aktarabileceklerimiz şimdilik bu kadar. Konuyla ilgili yeni bir gelişme yaşanması hâlinde sizleri yeniden bilgilendireceğiz.