Google, Android cihazlar için internet paylaşımı ve arama yansıtma özelliklerini kullanıma sundu. Yeni özelliklerle kullanıcı deneyimi gelişiyor.

Google, Mayıs ayında tanıttığı Android Çapraz Cihaz Servisleri'nin (Cross-Device Services) ilk aşamasının ardından, İnternet paylaşımı ve Arama yansıtma özelliklerini geniş çapta kullanıma sundu. Android cihazlar arasında bağlantıyı ve veri paylaşımını daha sorunsuz hale getiren bu yeni özellikler, kullanıcı deneyimini önemli ölçüde geliştiriyor.

Android cihazınızdaki Ayarlar menüsünden Google > Tüm servisler sekmesi > Cihazlar ve paylaşım > Çapraz cihaz servisleri seçeneğine giderek bu özellikleri etkinleştirebilirsiniz. Burada aynı Google Hesabına giriş yapmış cihazlar arasında "cihaz grubunuzu" oluşturabilir ve cihazlarınızı yönetebilirsiniz. Çapraz cihaz servisleri, Android 11 ve daha yeni sürümlerle birlikte kullanılabiliyor.

Cihazlar arası geçiş artık daha hızlı

Arama yansıtma özelliği sayesinde Google Meet üzerinden yapılan aramaları cihazlar arasında kolayca taşıyabilirsiniz. Yansıtma simgesine tıklayarak video görüşmelerinizi Android telefon, tablet veya masaüstü tarayıcı arasında geçiş yapabilirsiniz. Ayrıca İnternet paylaşımı > Anında hotspot özelliği ile, Android cihazlarınız (Samsung hariç) ve Chromebook'lar arasında şifre girmeden internet paylaşımı yapabilirsiniz. Bu özellik Bluetooth ve cihaz konumunu kullanarak hızlı bir bağlantı sunuyor.

Google Play hizmetlerinin 24.35.30 sürümüyle birlikte, bu yeni özellikler geniş bir kullanıcı kitlesine sunulmaya başlandı. Google, çapraz cihaz özelliklerinin yayımlandığı anda tüm kullanıcılara erişim imkanı sağlayacağını duyurdu.