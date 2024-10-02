Gemini Android kullanıcılarının diğer uygulamalardan doğrudan resim paylaşmasını sağlayacak.

Gemini uygulamasında Android kullanıcıları için heyecan verici bir yenilik geldi. Gemini uygulamasına artık Android'deki diğer uygulamalardan doğrudan resim paylaşmak mümkün. Güncelleme, metin komutlarıyla birlikte görsel içerik eklemeyi oldukça kolaylaştırıyor.

Gemini, son güncellemeleriyle kullanıcı deneyimini iyileştirmeyi hedefliyor. Gemini, v1.0.668480831 sürümüyle birlikte Google Fotoğraflar veya diğer Android uygulamalarındaki resimler doğrudan Gemini’ye aktarılabilecek. Android’in paylaşım sayfasında yer alan Gemini simgesi, kullanıcıların resimlerini hızlıca paylaşmasına olanak tanıyor. Ancak bu işlem yalnızca görsellerle sınırlı kalıyor; bağlantılar ve metinler Gemini’ye aktarılamıyor.

Tek dokunuşla resim paylaşımı yapılabilecek

Eski yöntemde bir resmi Gemini’ye eklemek, uygulamanın açılmasını, galeriden resmin seçilmesini ve ardından metin isteminin eklenmesini gerektiriyordu. Özellikle resim bulut hizmetlerinde veya başka uygulamalarda saklanıyorsa bu süreç oldukça karmaşık hale gelebiliyordu. Şimdi ise Gemini simgesine dokunarak bu adımları hızla geçmek mümkün. Ancak dikkat edilmesi gereken bir nokta var: Bu yeni işlev overlay arayüzünde çalışmıyor, bu da kullanıcıların mevcut uygulamalardan çıkmasını zorunlu kılıyor.

Gemini’nin bu yeni güncellemesi, resim paylaşımını daha verimli hale getirirken, overlay arayüzündeki sınırlama bazı kullanıcılar için can sıkıcı olabilir. Yine de bu yenilikle birlikte Gemini’nin işlevselliği belirgin şekilde artmış durumda diyebiliriz.