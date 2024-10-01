Google, şimdiye kadar sadece ücretli kullanıcılara sunulan Gemini Live'ı herkese getirdi. Yapay zekâ ile sesli bir şekilde konuşmanızı sağlayan araç, şimdilik sadece Android'de bedavaya sunuluyor.

Google, yapay zekâ konusunda en öne çıkan şirketlerden biriydi. Teknoloji devinin, Gemini modeliyle karşımıza çıktığını görüyorduk. Bu model, farklı versiyonlara sahipti ve hem ücretli hem ücretsiz kullanıcılara sunuluyordu. Gemini Live ismi verilen versiyon ise şimdiye kadar sadece Advanced ismi abonelik altında paralı olarak sunuluyordu.

Ancak şirket, bu özelliği ücretsiz yapacağının sözünü vermişti. Beklenen gün nihayet geldi. Gemini Live, herkese sunulmaya başladı.

Şimdilik sadece Android'de ücretsiz olan Gemini Live, yapay zekâ ile sesli bir şekilde sohbet etmenizi sağlıyor

Gemini Live’ın şimdilik yalnızca Android kullanıcıları için bedava olduğunu söylemek gerek. iOS’e geliş tarihi konusunda bir bilgi yok. Gemini’ın mobil uygulamasından direkt olarak kullanılabiliyor. Sadece İngilizce desteği bulunduğunu da ekleyelim. Şirket, önümüzdeki dönemde diğer dillerin de ekleneceğini belirtmiş.

Gemini Live, yapay zekâyla sesli bir şekilde sohbet etmenizi sağlayan bir araç, ChatGPT’nin sesli modu gibi düşünebilirsiniz. Sohbet botuyla daha doğal ve gerçekçi konuşmalar yapıp ona sorular sorabiliyorsunuz. Daha fazla şey eklemek için sözünü kesme gibi özellikleri bile var.

Bunların dışında şirket, Gemini Live’a 10 yeni ses daha eklendiğini ide fade etti. Her biri farklı isim alan bu yeni sesler arasında daha sakin tonlu seslerden daha yüksek tonda konuşanlara kadar birçok farklı ses bulunuyor.