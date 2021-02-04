Son günlerin en çok konuşulan uygulamalarından Clubhouse, yalnızca iOS'te bulunuyor ancak bunu bilmeyen Android kullanıcıları, Play Store'daki yanlış Clubhouse uygulamasına hücum ettiler.

Yalnızca davetiye ile katılına bilen sesli sohbet odaklı sosyal ağ uygulaması Clubhouse, özellikle Elon Musk’ın da sosyal ağa katılmasıyla birlikte büyük sükse yaptı. Özellikle teknoloji ve finans sektöründen isimlerin yoğun bir şekilde ilgi gösterdiği uygulama, şu an için yalnızca iOS platformunda bulunuyor ancak bu bilgi, pek çok kullanıcıda bulunmuyor.

Android’de bir “Clubhouse” uygulaması bulunuyor. Ancak bu uygulama aslen “proje yönetim aracı” olarak tanımlayabileceğimiz verimlilik kategorisinde bir uygulama. Ancak bu detaya dikkat etmeyen ve sosyal ağ olan Clubhouse’un logosundan bihaber olan Android kullanıcıları, sosyal ağ diye yanlış Clubhouse uygulamasını indirdiler.

Aslına bakacak olursak Clubhouse Software, Inc. tarafından geliştirilen proje yönetim aracı Clubhouse, Haziran 2019’dan bu yana Play Store’da bulunuyor. Yani uygulama kesinlikle son günlerin popüler sosyal ağ uygulaması Clubhouse’un ismini taklit etmiyor. Yine de bu bilgilere sahip olmayan kullanıcılar, proje yönetim aracının sosyal ağın popülerliğinden faydalanmak istediğini düşünerek uygulamayı eleştiri yağmuruna tuttular.

Elon Musk’ın Clubhouse’a katılmasından bu yana Android kullanıcılarının “1 yıldız” değerlendirmesine maruz kalan proje yönetim aracı Clubhouse’un Google’daki ortalama derecesi 3,6 yıldız seviyelerine gerilemiş durumda. Android’deki Clubhouse uygulamasının CEO’su Elon Musk’ın tweetinden iki saat sonra uygulamayı Play Store’dan geçici olarak kaldırdıklarını ifade ederken; insanların sosyal ağ sanarak kendi uygulamalarını indirdiklerini ve fırsatçılık yapmadıkları halde tepkiyle karşılaştıklarını söyledi.