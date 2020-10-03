Android'de Konuşmaları Kaydeden Bir Yazılım Keşfedildi

ESET'ten araştırmacılar, Android işletim sisteminde kullanıcıların konuşmalarını kaydeden yeni bir kötü amaçlı yazılım keşfetti. Araştırmacılar, yazılımın sahte bir Android uygulama mağazasındaki uygulamalardan bulaştığını açıkladı.

Google'ın geliştirdiği Android işletim sistemi, genel anlamda açık kaynaklı bir işletim sistemi olması nedeniyle neredeyse her akıllı telefon üreticisinin tercih ettiği bir işletim sistemi konumunda. Bu durum nedeniyle de işletim sistemi, günümüzde telefonlarda en çok kullanılan işletim sistemi olma unvanını taşıyor.

Günümüzde bir milyardan fazla akıllı telefonda bulunan Android işletim sistemi, yaygınlığı nedeniyle de kötü amaçlı kişilerin ilk hedefi haline geliyor. Birçok kez kötü amaçlı yazılımların tehlikesiyle karşı karşıya gelen işletim sistemi, bugünlerde yeniden aynı tehditle karşı karşıya.

Yeni bir kötü amaçlı yazılım keşfedildi:

Güvenlik şirketi ESET'ten araştırmacılar, Android işletim sistemini tehdit eden ve kötü amaçlı kişilerin kullanıcıların aramalarını kaydedip kişilerine ve özel mesajlarına erişmelerini sağlayan yeni bir yazılım keşfettiler. Android/SpyC23.A isimli yazılım, sahte bir Android uygulama mağazasındaki uygulamalar aracılığıyla telefona yükleniyordu.

Yayınladıkları bir blog yazısında araştırmacılar, yazılımın gerçek uygulamaların sahte versiyonlarında bulunduğunu açıkladı. Araştırmacıların tespitlerine göre yazılımı taşıyan o uygulamalar AndroidUpdate, Threema ve Telegram isimli sahte uygulamalardı. Son iki uygulamaysa orijinal uygulamaların sunduğu tüm işlevleri sunuyordu; yani orijinalden farksızdı.

Araştırmacılar, sahte yazılıma önlem olarak kullanıcıları uygulamaları yalnızca Google Play Store üzerinden yüklemeleri konusunda uyardı. Ancak biz de Google Play Store'a körü körüne güvenmemeniz gerektiğini; oradaki uygulamaları da indirirken uygulamayı yayınlayanın güvenli olup olmadığı konusunda dikkatli davranmanızın şart olduğunu hatırlatalım.

Henüz geçtiğimiz hafta Android işletim sistemi, yine farklı yollarla telefonunuza bulaşan ve Twitter, Instagram ve Snapchat dahil 226 uygulamadan şifre çalabilen farklı bir kötü amaçlı yazılımla konumuz olmuştu. Dolayısıyla internette bir şey indirmenin yanı sıra nereye tıkladığınıza dikkat etmekte de fayda var.