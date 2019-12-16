Android Telefonlarda RAM Kullanımı Nasıl Düşürülür?

Gereksiz bir şekilde oluşan yüksek RAM kullanımı, cihazların yavaşlamasına sebep oluyor. Android telefonunuzda bu durumun önüne geçmek için birçok yol mevcut. Peki Android RAM temizleme, kullanımı düşürme işlemi nasıl yapılır?

Özellikle üst segment olmayan Android telefonlarda yüksek RAM kullanımı sonucu ciddi yavaşlamalar söz konusu olabiliyor. Son Android sürümlerinde bu sorunlar, her ne kadar azalmaya başlanmış olsa da bir yerden sonra RAM boşaltma ihtiyacı hissedilebiliyor ancak RAM kullanımını düşürmek, her zaman beklediğiniz gibi sonuçlar vermeyebilir.

Bugün, 'Android RAM yönetimi en verimli şekilde nasıl yapılır' sorusuna yanıt arayacağız. Yazımızda; RAM kullanımını düşürmek telefonunuza günün sonunda zarar verir mi, üçüncü parti Android RAM temizleme programları gerçekten işe yarıyor mu gibi sorulara da cevap vereceğiz. Sonrasında yüksek RAM kullanımına önlem olarak yapabileceğiniz şeyleri sıralayacağız.

Android telefonlarda RAM kullanımı neden yükseliyor?

Tarayıcıda açık bırakılan sekmeler

bırakılan sekmeler Arka planda unutulan uygulamalar

uygulamalar Hareketli duvar kağıtları

duvar kağıtları Ana ekrana eklenen widget ’lar

’lar Güncellenmemiş sistem ve uygulamalar

Android telefonlar oldukça ayrıntılı bir şekilde özelleştirilebilir cihazlardır. Kullanıcılar da bu avantajı kullanarak telefonlarını gözlerine en güzel gelecek şekilde özelleştiriyorlar. Tabii her güzel şeyin bir bedeli oluyor. Burada ödenen bedel de RAM kullanımı olarak karşımıza çıkıyor. Hareketli duvar kağıtları ve birçok şeyi kolayca yapmamızı sağlayan widget’lar elbette güzel ancak bunlar pek masum değil.

RAM kullanımını yükselten diğer faktörler, genellikle unutkanlığın sonucu. Özellikle çıkış yapmayı unuttuğumuz uygulamalar ve tarayıcımızda açık kalan sekmeler, RAM kullanımı açısından büyük ölçüde olumsuz etkiler doğurabiliyor. Son olarak sürümü eskide kalmış uygulamalar ve işletim sistemleri de RAM kullanımını artırabilir çünkü güncellemeler bir yandan da performans artışı için yapılır.

Android cihazlarda RAM kullanımının yükselmesine sebep olan faktörlerin en yaygın olanları bunlar. Biz tabii ki sebeplere daha detaylı olarak da bakacağız. Telefonunuzun yavaşlamasının önüne geçebilmek için RAM kullanımını nasıl azaltacağınıza da değineceğiz ancak önce Android telefonlarda RAM kullanımını azaltmanızın doğru bir şey olup olmadığına bir bakalım.

Peki RAM kullanımını düşürmek telefonlara zarar verir mi?

RAM kullanımını azaltmanın zararlı bir davranış olup olmadığını anlamak için öncelikle RAM dediğimiz bileşenin tam olarak ne işe yaradığını kısaca özetlememiz gerek. RAM, bulunduğu cihazın geçici depolama alanı olarak kullanılır. O sırada yaptığınız her şey, önce RAM tarafından işlenir; sonra da farklı bileşenlere dağıtılır. Bunun sebebi, cihazın bilgileri daha kolay hatırlamasını sağlamaktır.

Telefonunuzda bir uygulamayı ilk kez açtığınız zaman, uygulamanın açılması biraz zaman alır. Uygulamayı arka plana attıktan sonra geri döndüğünüzde ise daha az bekleyerek kaldığınız yerden devam edebilirsiniz. Uygulamayı arka plana atmak yerine kapatırsanız sonraki açışınızda yine ilk kez açıyormuş gibi beklemeniz gerekir. Yüksek RAM kullanımı aslında telefonun daha hızlı çalışmasını sağlar.

RAM kullanımını yine de düşürmek istiyor olabilirsiniz. Böyle bir yol izlediğinizde güncel Android sürümleri size pek de izin vermiyor. Akıllı bir işletim sistemi olduğu için o bilgilere ihtiyacı olacağının farkında. Yani siz RAM kullanımını azaltsanız da Android bir şekilde o bilgileri aklında tutmaya çalışıyor.

Söylediklerimizden sonra aklınızda şu soru oluşabilir: “Madem bu kadar kötü bir şey, neden yıllardır kullanıyoruz?” Bu sorunun cevabını vermek için Android’in ilk zamanlarına dönmemiz gerekiyor. Android eskiden günümüzdeki kadar akıcı çalışan bir işletim sistemi değildi. Optimizasyon tarafında güçlükler çekiyordu. RAM kullanımını azaltmak için de genellikle üçüncü parti RAM artırma yazılımları kullanmak gerekiyordu.

Bugün geldiğimiz noktada ise Android işletim sistemi RAM kullanımını optimize etme açısından eski günlerine oranla çok daha ilerde. Hatta üçüncü parti yazılımları kullanmaya gerek kalmaması bir kenara, artık kullanılmamaların daha sağlıklı olacağı yönünde öneriler yapılıyor. Özellikle üst segment telefonlarda RAM kullanımını azaltmaya çalışmamak en mantıklısı.

Üst segment olmayan telefonlarda RAM miktarı tatmin edici düzeylerde olmayabiliyor. Bu yüzden uyarılarımıza rağmen bu işlemi yapmak isteyen okurlarımız olabilir. Onlar için RAM kullanımı düşürme işlemlerini de ele alacağız ancak öncesinde bir uyarı daha yapmamız gerekiyor.

Biraz önce Android sisteminin RAM kullanımını azaltmaya çalıştığınızda çoğu zaman o bilgileri tekrar hafızasına geri almaya çalıştığını söylemiştik. İşletim sistemi bu davranışı sergilerken onunla inatlaşmanın göz ardı edilen bir yan etkisi mevcut. İşletim sistemi boşaltmaya çalıştığınız RAM’i geri doldururken aslında telefonunuzun şarjının daha hızlı bitmesine sebep oluyor.

Konuyu kısaca özetlemek gerekirse RAM kullanımını düşürme işleminin iki büyük dezavantajı var. Birincisi beklenilenin aksine telefonun daha yavaş çalışmasına sebep olması, ikincisi de şarjınızın daha hızlı bitmesine yol açması. O yüzden telefonunuzda katlanılamaz düzeyde bir yavaşlık söz konusu değilse en iyisi RAM’i işletim sisteminin tercihine göre kullanmasına izin vermek.

Her şeye rağmen telefonunuzun gereksiz derecede yüksek RAM kullandığını düşünüyorsanız aşağıda sıralayacağımız yöntemleri kullanarak RAM kullanımınızı düşürebilirsiniz.

Android’de RAM kullanımını uygulama kullanmadan düşürmenin yolları:

RAM kullanımı en yüksek olan uygulamaları tespit edin:

Ayarlar 'a gidin.

'a gidin. Sistem menüsüne girin.

menüsüne girin. Telefon hakkında 'ya tıklayın.

'ya tıklayın. Derleme numarası kutucuğuna 7 kere basın.

kutucuğuna 7 kere basın. Sistem menüsüne geri dönün.

menüsüne geri dönün. Geliştirici seçenekleri sekmesine girin.

sekmesine girin. Bellek butonuna dokunun.

butonuna dokunun. Uygulamalar tarafından kullanılan bellek seçeneğine tıklayın.

Hangi uygulamanın ne kadar RAM kullandığını öğrenmek için ilk olarak Geliştirici seçenekleri isimli menüyü açmanız gerekiyor. Nasıl açacağınızı maddeler kısmında anlattık. Oldukça kısa ve basit bir işlem. Bu arada aklınızda bulundurun, Android mevcut RAM’in çoğunu kullanmaya yönelik bir işletim sistemi. Yani kaynakları güvenli bir seviyede sınırlarına kadar kullanmayı tercih ediyor.

Yine de telefonunuz yavaşladığı sıralarda bu menüye gelerek RAM’inizi neyin öldürdüğünü görmenizde fayda var. Belki de hiç işinize yaramayan bir uygulama, hiç beklemediğiniz bir şekilde telefonunuza ve dolayısıyla size zor zamanlar yaşatıyor olabilir.

Kullanmadığınız uygulamaları silin:

Özellikle yüksek depolama alanına sahip telefonlarda eskiden yüklenen ve kullanılmamasına rağmen silinmeyen uygulamalar olabiliyor. Kıyıda köşede kalmış uygulamalar, iki tane dezavantaj yaratıyor. Bir tanesi tahmin edebileceğiniz üzere boşu boşuna telefonunuzda yer kaplamaları. Bir tanesi de bazı durumlarda çalışmıyor olmasına rağmen RAM kullanmaları.

Bazı uygulamalar açık olmamalarına rağmen arka planda aktif olarak RAM meşgul etmek gibi bir huya sahip olabiliyor. Telefonunuzu gerçek performansında kullandığınızdan emin olmak için kullanmadığınız uygulamaları silmenizde fayda var.

Silemediğiniz uygulamaları devre dışı bırakın:

Ayarlar' a girin.

a girin. Uygulamalar sekmesine girin.

sekmesine girin. Devre dışı bırakmak istediğiniz uygulamaya basın.

Devre dışı bırak butonuna tıklayın.

Android cihazlara önyüklü olarak gelen uygulamalar mevcut. Bu uygulamalar kullanıcı tarafından yüklenmediği için silme şansı da olmayabiliyor ancak arka planda aktif kalarak RAM kullanımını artırabiliyor. Böyle uygulamaları devre dışı bırakarak RAM’inizde biraz daha boş alan oluşturabilirsiniz.

Çok RAM kullanımı yapan uygulamalara alternatifler üretin:

Ne yaparsanız yapın telefonunuzun sağlıklı bir şekilde çalışmasını sağlayacak kadar boş RAM yaratamıyorsanız yapabileceğiniz bir şey daha var. Facebook gibi uygulamalar çok fazla RAM kullanır. Mecbursanız Facebook uygulamasını silerek tarayıcı üzerinden Facebook’a giriş yapabilirsiniz. Bazı özellikleri kullanamayacak olsanız da telefonunuzun hızlı çalışması için yapmanız gereken bir fedakârlık olarak bakabilirsiniz.

RAM kullanımını azaltan uygulamalardan uzak durun:

Google Play Store üzerinde RAM kullanımını azalttığını iddia eden birçok uygulama var. Bu uygulamalar, Android’in çalışma mantığından ötürü çok az etki gösterebiliyor. Hatta etki gösterememek bir yana, yazımızın önceki satırlarında bahsettiğimiz üzere performansa olumsuz etkileri de olabiliyor. Her ne kadar eskiden işe yarıyor olsalar da artık en doğrusu bu tarz uygulamalardan uzak durmak.

Varsa sistem güncelleştirmesi yapın:

Telefonunuzun anlamsız bir şekilde çok RAM kullandığından şüpheleniyorsanız sizin elinizde olmayan hatalar oluşuyor olabilir. Her yeni yazılım gibi işletim sistemleri de hatalarla çıkış yapabiliyor. Sonrasında geliştiriciler bu hataları gidermek için güncelleştirmeler yayınlıyorlar. RAM kullanımınızın çok yüksek olmasının sebebi işletim sisteminde bulunan bir hata olabilir. O yüzden sistem güncelleştirmeniz varsa yapmayı ihmal etmeyin.

Android telefonlarda RAM kullanımını azaltmanın doğru olup olmadığını, telefonunuza zarar vermeden nasıl azaltabileceğinizi ele aldığımız yazımızın sonuna geldik. Gözünüzden kaçmış olma ihtimaline karşın bir kez daha hatırlatalım. RAM kullanımını azaltmak için üçüncü parti uygulamalar kullanmak çoğu zaman başarısız bir girişim oluyor. O yüzden özellikle yeni Android sürümlerine kullanmamanızı öneriyoruz.