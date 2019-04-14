Android'in Bluetooth Gecikmesi Büyük Dert Oluyor

Yeni bir kablosuz kulaklık aldınız ve Android cihazınız ile eş zamanlı ses deneyimi istiyorsanız daha beklemeniz gerekiyor zira Android hala bunu gerçekleştiremiyor.

Android işletim sisteminin, özellikle sunduğu kişiselleştirme seçenekleriyle, birçok işletim sisteminden daha çok tercih edildiği istatistikler sonucu ulaşılmış bir gerçek. Ne var ki Android her şeyde en iyisi diyemiyoruz zira Bluetooth performansına bakılınca Android işletim sistemi ile çalışan cihazlar neredeyse yerlerde sürünüyor.

Öncelikle gecikme dediğimiz olayı tanımlayarak işe başlayalım. Müzik dinlerken, video izlerken, oyun oynarken her zaman bir gecikme yaşanır. Önemli olan nokta ise bu gecikmenin mümkünse; 20 ms olan insanın fark etme düzeyinin altında olmasıdır. 50-80 ms arası değerler bir rahatsızlık yaratmazken, 120 ms üstü gecikmeler kablosuz kulaklık ile sinir küpüne dönmemize yol açar.

Kablosuz kulaklık kullanıyorken müziği başlatmak için "oynat" butonuna bastığınızda sesin kulağınıza anında gelmesi gerekirken yaklaşık 1 saniye sonra geldiğini fark etmişsinizdir. Bu gecikme videolar için hesaplanıp eş zamanlı olarak ses iletilse de oyun oynarken fazlasıyla büyük sorunlara yol açabiliyor.

Karşılaştırmak gerekirse, iOS platformundaki (AirPods ile) gecikme süresi ise insanın algılayabileceğini altında bulunuyor ve fazlasıyla keyifli bir kablosuz kulaklık deneyimini kullanıcısına yaşatıyor. Android platformunda bunu ne zaman deneyimleyebileceğimiz konusunda en ufak bir bilgi ne yazık ki bulunmuyor.