Ankara'da bir vatandaş, yeni açtığı dükkanının tanıtımını yapmak için Ferrari F430'un bagajından ceviz sattı. Araç, dükkandan fazla ilgi görse de dükkan sahibinin amacına ulaştığını söyleyebiliriz.

Bu ayın başlarında sizlerle paylaştığımız bir haberde İstanbul Beyoğlu'nda bir İran vatandaşının, ışıl ışıl parlayan bir Lamborghini otomobilin bagajına koyduğu karpuzları satmaya çalıştığını, ancak aracın tescil maksadının dışında kullanıldığının tespit edilmesi üzerine 15 gün trafikten men edildiğini aktarmıştık.

Benzer bir olay şimdi de Ankara’da yaşandı. Asıl işi otomobil ticareti olan bir vatandaş, 10 gün önce açtığı kuruyemiş dükkanının tanımını yapmak için dükkanın önüne bir Ferrari F430 çekti ve aracın bagajından ceviz satışı gerçekleştirdi.

Ceviz tezgahı olarak kullanılan Ferrari F430'un fotoğrafı

Tahmin edebileceğiniz gibi bir kuruyemiş dükkanının önüne park etmiş halde duran Ferrari, halkın büyük ilgisini çekti. Kimileri fotoğraf çektirmek için kimileri de Ferrari’nin orada bulunma amacını anlamak için olay(!) yerine geldi. Sonuç olarak dükkan sahibinin amacına ulaştığını söylemek çok da yanlış olmaz.

Söz konusu kuruyemiş dükkanının çalışanlarından biri, konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, “Arkadaşlarımızla görüştük ve böyle bir fikir ortaya çıktı. Biz de kuruyemişlerimizi aracımızın içinde sergilemeye başladık. Hakikaten güzel de ilgi gördü. İnsanların çoğu gelip fotoğraf çektiriyorlar ve aracı inceliyorlar.” ifadelerini kullandı.

Son derece güçlü bir V8 motora sahip olan Ferrari F430, İtalyan spor otomobil şirketi tarafından 2004-2009 yılları arasında üretilmişti. Şu anda ikinci el olarak temin edilebilen Ferrari F430’un fiyatı 1,2 milyon TL ile 1,5 milyon TL arasında değişiklik gösteriyor.