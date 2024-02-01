Hepsiburada, şubat kampanyaları kapsamında anne ve çocuklarını unutmuyor. “Anne Çocuk Günleri”nde her gün yenilenen indirimler yer alırken birçok ürün öne çıkıyor. Yenidoğan ihtiyaçlarından oyuncaklara kadar pek çok seçeneğin yer aldığı kategorilerden derlediğimiz ürünler ile ihtiyaçlarınızı giderebilir ve bütçenize destek sağlayabilirsiniz.

Sadece anlık değil ileriki dönemleri de düşünerek yapacağınız alışverişler ile farklı fiyat avantajlarından faydalanabilirsiniz. Unutmayın, bebekler çok hızlı büyüyorlar ve ihtiyaç olan şeyleri alma zamanı hızla geliyor.

Sadece bebeği olanlar değil, hayata gözlerini açması için gün sayan anne baba adaylarının da göz atması gereken listemizde, hayatınızı kolaylaştıracak birçok ürün yer alıyor. Hazırsanız, alışveriş sepetinizi doldurmaya başlayabilirsiniz.

Bebeğinin uyumadan önce rahatlamasını isteyenler için KKmoon Beyaz Gürültü Ses Makinesi

Bazı bebeklerin beyaz gürültü ile uyuması anne ve babaların işini de bir nebze olsun kolaylaştırıyor. Böyle bir durumda da genellikle olan telefonların şarjlarına oluyor. KKmoon Taşınabilir Bebek Uyku Makinesi Beyaz Gürültü Ses Makinesi, yurt dışından evinize kadar gelerek bebeğinizin uykusuna eşlik ediyor.

Kalp, doğa, saat, piyano, dalga sesi ve ninni gibi 10 farklı sesi bulunan cihaz, ses yüksekliğini ayarlama avantajı da sunuyor. Zamanlayıcısı ile şarj süresini de idareli kullanabilir, bebeğinizin uyku durumuna göre cihazı otomatik kapatabilirsiniz. 1 saat hızlı şarj ile 23 saat çalışabilen cihazı, kompakt tasarımı sayesinde her yere taşıyabilirsiniz.

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Bebeğinizin her anına Xiaomi Mi 360° Kamera ile eşlik edebilirsiniz.

Bebek güvenlik kamerası, her ebeveynin öne çıkan ihtiyaçlarından biri. Eğer bebeğinize başkası bakıyorsa özellikle kamera sistemi olmazsa olmaz oluyor. Hem evinizi hem de bebeğinizi kontrol edebileceğiniz bir kamera istiyorsanız Xiaomi Mi 360° 1080P Dönebilen Gece Görüşlü Ip Kamera Yeni Versiyon ürününü değerlendirebilirsiniz.

Ürünü incelemek ve satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

Sadece telsiz de yeter diyenlere: Motorola Dijital Bebek Telsizi

Uygulama, Wi-Fi gibi başka herhangi bir şeye ihtiyacınız olmadan bebeğinizin sesini duymak, uyandığında hemen anlamak istiyorsanız Motorola MBP24 Dect Dijital Bebek Telsizi tam size göre. Kolay kullanımı ile ebeveynlerin işini kolaylaştıran telsiz, 300 metre kesintisiz iletişim sunuyor.

Çift yönlü iletişim özelliği ile sadece bebeğinizi duymakla kalmayıp isterseniz siz de sesinizle bebeğinize eşlik edebilirsiniz. Yüksek hassasiyetli mikrofon, oda ısısı göstergesi, şarjlı pili sayesinde farklı avantajlar da sağlayan bu telsiz ile bebeğinizin kontrolünü istediğiniz her an sağlamanız mümkün.

Ürünü incelemek ve satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

Lansinoh Süt Sağma Pompası ile anne sütünü rahat şekilde kullanmak mümkün.

Bebeğini her zaman emziremeyen, sütü fazla olan ve saklamak isteyen annelerin imdadına süt sağma pompaları yetişiyor. Anne bebek ürünlerinde öne çıkan markalardan biri olan Lansinoh ise çiftli sağma mekanizması sayesinde annelere büyük konfor sunuyor. Minimum zamanda maksimum anne sütü için tercih edebileceğiniz cihazda 3 farklı sağım stili mevcut.

8 farklı emiş gücü, çift fazlı teknoloji ise cihazın öne çıkan özelliklerinden. Kutunun içerisindeki iki ayrı boyuttaki göğüs aparatının yanı sıra isterseniz başka ölçülerde de aparat alabilirsiniz. Doğrudan süt poşetlerine sağım yapabilme imkânı ise ayrıca kurtarıcı. Sağıp buzluğa atarak gerekli zamanda bebeğinize sütünü verebilirsiniz.

Ürünü incelemek ve satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

Her bebek ve çocuğun baş ucunda olması gereken bir ürün: Jumper Temassız Ateş Ölçer

Gözümüz gibi baktığımız bebeklerimizin narin bedenleri bazen hastalıklara yenik düşebiliyor ve vücudun tepkisi olarak da ateşle karşılaşabiliyoruz. Geleneksel ateş ölçerleri bebeğinizin kolunun altına koyup ölçmesini bekleyene kadar kendinizi temassız bir ateş ölçere teslim edebilirsiniz.

Jumper Temassız Ateş Ölçer Alından Jpd- Fr202, 1 saniyede sıcaklık ölçümü yaparak bebeğinizin durumunu öğrenmenizi sağlıyor. 1,25 veya 5 cm uzaklıktan bebeğinizin ateşini ölçebileceğiniz gibi her ölçümü 20’ye kadar hafızaya da alabilirsiniz. Özellikle gece ölçümlerinde bebeğinizin uyanmasını istemiyorsanız sesini de kapatabileceğiniz cihaz, BPA ve lateks içermemesi ile ebeveynlere güven veriyor.

Ürünü incelemek ve satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

Ek gıda döneminin kurtarıcı parçalarından Philips Avent Buharlı Pişirici ve Blender

Anne sütünün veya formül mamalardan ek gıdaya geçiş döneminde birçok ebeveyn oldukça heyecanlı bir sürece gider ve bebeklerine en sağlıklısından yemek hazırlama telaşında olur. Özellikle 1 yaşına kadar hassas geçen ek gıda döneminde birçok yemeğin buharda pişmesi ise gözleri buharlı pişiricilere çeviriyor.

Philips Avent Buharlı Pişirici ve Blender, evde sağlıklı yiyecekler yapmayı sağlarken besin değerini de koruyor. Tek kapta hem buhar pişirme hem de blender özelliği ise ekstra kolaylık oluyor. Bu sayede bebeğinizin yeme alışkanlıklarına göre istediğiniz mamayı hazırlayabilirsiniz.

Ürünü incelemek ve satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

Weewell Dijital Yoğurt Yapma Makinesi ile ev yoğurdu artık daha pratik.

Ek gıda demişken işin içine yoğurdun girdiğini de unutmamak gerek. Özellikle ev yapımı yoğurdun önemli olduğu bu dönemde işinizi daha da kolaylaştırmak istiyorsanız Weewell Yoğurt Yapma Makinesini mutfak eşyalarınız arasına ekleyebilirsiniz.

7 cam saklama kavanozu ile gelen makine, zaman ayarlama fonksiyonu ile de işinizi şansa bırakmıyor. Eğer bebeğinize kendi ellerinizle en doğalından yoğurt yapmak istiyorsanız BPA içermeyen bu cihaz ile tanışabilirsiniz.

Ürünü incelemek ve satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

Pilsan Tery Bery 12V Akülü Araba ile çocukları piste alalım mı?

Kız erkek fark etmeksizin her çocuk, akülü araba görünce sevinç çığlıkları atabilir. Eğer çocuğunuza bir sürpriz yapmak istiyorsanız Pilsan Tery Bery 12V Akülü Araba’yı sepetinize ekleyebilirsiniz. Çocuklarınız yolların tozunu attırırken güvenli bir araba istiyorsanız da arabada pek çok özellik bulunuyor.

Emniyet kemeri, yavaş hareket ederek kalkış özelliği, ayak gazdan çekilince otomatik frenleme sistemleri sayesinde çocuğunuz arabaya kolayca alışacaktır. Ayrıca ebeveyn kontrolü için uzaktan kumanda da araba ile sunuluyor. Korna, MP3 ve şeritli ledler ise çocuklarınızın eğlenmesi için eklenmiş diğer detaylar.

Ürünü incelemek ve satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

Çocuklarınızın yaratıcılığına Xiaomi Dijital Çizim Tableti ile destek olabilirsiniz.

Kalem ve kâğıt ile çizim yapmak çocuklarımızın el becerileri için oldukça gerekli olsa da bu araç gereçleri taşımayacağınız anlar için Xiaomi 11" Kırmızı LCD Dijital Çizim Tableti düşünebilirsiniz. Çocukların hayal gücünü geliştirmeye yardımcı çizim tableti, tek tuşla silme özelliği ile kolaylık da sağlıyor.

Değiştirilebilir 3V CR2032 pil ile yaklaşık 50.000 kere silme işlemi yapılabilen tablet, gözü koruyan LCD ekran ile de çocukların sevdiği araçlar arasına giriyor.

Ürünü incelemek ve satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

Bebeklerin gelişimine katkı sağlayan Fisher-Price Eğitici Tablet

Bebeklerin ses ve dil gelişimine katkı sağlamak için eğer bir oyuncak arıyorsanız Fisher-Price Eğitici Tablet’i deneyebilirsiniz. 12-36 aylık bu üründe yaşa göre 3 farklı aşama bulunuyor. Bebeğinizin ayına göre 3 aşamadan birini seçerek sesleri, kelimeleri, hayvan isimlerini öğrenmesini sağlayabilirsiniz.

Ekran ışıkları ve şarkıların da eşlik ettiği tablette, alfabeden renklere kadar pek çok seçenek bulunuyor. Bebeğinize eşlik ederek eğitimine katkı sağlayabileceğiniz tabletin 4 farklı rengi bulunuyor.

Ürünü incelemek ve satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

Bu ürünler, “Anne, Bebek, Oyuncak” kategorisinden seçilmiştir. Şubat ayı kampanyasında her gün farklı ürünler yer aldığından, beğendiğiniz ürünleri sepetinize ekleyerek ay boyunca indirimleri takip edebilirsiniz.

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