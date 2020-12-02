AnTuTu, Kasım 2020'nin En İyi Android Telefonlarını Açıkladı

Performans kıyaslamaları söz konusu olduğunda akla ilk gelen platformlardan biri olan AnTuTu, her ay olduğu gibi kasım ayının da en iyi Android akıllı telefonlar listesini açıkladı. 5 nm Kirin 9000 işlemcisinin gücüne fazlasıyla güvenen Huawei, Kasım 2020 En İyi Android Telefonlar listesinde bu güvenin karşılığını almış durumda.
Huawei’nin en yeni amiral gemileri olan Mate 40 Pro ve Mate 40 Pro+, AnTuTu Kasım 2020 En İyi Android Telefonlar listesinin zirvesinde yer alıyor. İlginç bir şekilde bu ikiliyi serinin giriş modeli olan Mate 40 değil, Xiaomi’nin en güçlü akıllı telefonu konumunda olan Mi 10 Ultra takip ediyor.
Listenin zirvesindeki Mate 40 Pro ve Mate 40 Pro+’ı kenara ayıracak olursak en güçlü Android telefonlar listesinin tamamına Qualcomm tarafından geliştirilen Snapdragon 865 işlemcilerin hakim olduğunu söyleyebiliriz. Ayrıca Mate 40 Pro ve Redmi K30S dışında 1 model hariç listedeki tüm telefonların 12 GB RAM kapasitesine sahip olduğunu görüyoruz.
AnTuTu Kasım 2020 En İyi Android Telefonlar
- Huawei Mate 40 Pro+ - 698.654
- Huawei Mate 40 Pro - 684.069
- Xiaomi Mi 10 Ultra - 671.045
- Vivo iQOO 5 - 664.250
- Vivo iQOO 5 Pro - 664.238
- Redmi K30S - 664.119
- Vivo X50 Pro+ - 662.524
- Vivo iQOO Neo 3 - 644.449
- Asus ROG Phone 3 - 638.842
- Rescuer Gaming Phone Pro - 626.985
AnTuTu, en iyi Android telefonlar listesinin yanı sıra en iyi orta segment Android telefonlar listesini de yayınladı. Orta segmentteki işlemcilere baktığımızda Qualcomm tekelinin kırıldığını görüyoruz. Hatta listesinin zirvesindeki Redmi 10X 5G’ye baktığımızda, gücünü MediaTek tarafından geliştirilen Dimensity 820’den aldığını görüyoruz.
AnTuTu Kasım 2020 En İyi Orta Segment Android Telefonlar
- Redmi 10X 5G - 404.089
- Nova7 Pro - 401.091
- Redmi 10X Pro 5G - 398.227
- Nova7 - 395.879
- Honor 30 - 388.751
- Honor X10 - 363.363
- Honor 30S - 353.169
- Nova7 SE - 351.638
- Redmi K30 5G - 350.048
- Realme Q2 Pro 5G - 338.516