AnTuTu, Kasım 2020'nin En İyi Android Telefonlarını Açıkladı

AnTuTu, kasım ayının en iyi amiral gemisi ve orta seviye Android telefonlarını açıkladı. Amiral gemisi segmentine Qualcomm işlemciler damga vururken; orta seviyede MediaTek ve Kirin işlemciler kendini gösterdi.

Performans kıyaslamaları söz konusu olduğunda akla ilk gelen platformlardan biri olan AnTuTu, her ay olduğu gibi kasım ayının da en iyi Android akıllı telefonlar listesini açıkladı. 5 nm Kirin 9000 işlemcisinin gücüne fazlasıyla güvenen Huawei, Kasım 2020 En İyi Android Telefonlar listesinde bu güvenin karşılığını almış durumda.

Huawei’nin en yeni amiral gemileri olan Mate 40 Pro ve Mate 40 Pro+, AnTuTu Kasım 2020 En İyi Android Telefonlar listesinin zirvesinde yer alıyor. İlginç bir şekilde bu ikiliyi serinin giriş modeli olan Mate 40 değil, Xiaomi’nin en güçlü akıllı telefonu konumunda olan Mi 10 Ultra takip ediyor.

Listenin zirvesindeki Mate 40 Pro ve Mate 40 Pro+’ı kenara ayıracak olursak en güçlü Android telefonlar listesinin tamamına Qualcomm tarafından geliştirilen Snapdragon 865 işlemcilerin hakim olduğunu söyleyebiliriz. Ayrıca Mate 40 Pro ve Redmi K30S dışında 1 model hariç listedeki tüm telefonların 12 GB RAM kapasitesine sahip olduğunu görüyoruz.

AnTuTu Kasım 2020 En İyi Android Telefonlar

Huawei Mate 40 Pro+ - 698.654

Huawei Mate 40 Pro - 684.069

Xiaomi Mi 10 Ultra - 671.045

Vivo iQOO 5 - 664.250

Vivo iQOO 5 Pro - 664.238

Redmi K30S - 664.119

Vivo X50 Pro+ - 662.524

Vivo iQOO Neo 3 - 644.449

Asus ROG Phone 3 - 638.842

Rescuer Gaming Phone Pro - 626.985

AnTuTu, en iyi Android telefonlar listesinin yanı sıra en iyi orta segment Android telefonlar listesini de yayınladı. Orta segmentteki işlemcilere baktığımızda Qualcomm tekelinin kırıldığını görüyoruz. Hatta listesinin zirvesindeki Redmi 10X 5G’ye baktığımızda, gücünü MediaTek tarafından geliştirilen Dimensity 820’den aldığını görüyoruz.

AnTuTu Kasım 2020 En İyi Orta Segment Android Telefonlar