Norveç merkezli AOE Mobility AS isimli şirket, yeni elektrikli motosikleti AOE Bike'ı tanıttı. Motosiklet, tasarımıyla geleneksel motosiklet anlayışının fazlasıyla ötesine geçiyor.

Bugüne kadar pek çok farklı tasarıma sahip motor gördük. Geleneksel motor tasarımı anlayışının dışına çıkan, modern yuvarlak ve belirgin hat anlayışına geçiş yapan bu motorların tasarımında bu kadar değişiklik yapılmasını sağlayan en büyük etmen, elbette elektrikli motorlara geçiş oluyor. Elektrikli motorlarla birlikte içten yanmalı motorların getirdiği standart tasarım anlayışı tamamen ortadan kalkabiliyor, tasarımcılar da yeniliklere açık olabiliyorlar.

Geleneksel motor anlayışının dışına çıkan son yeni motor, Norveç merkezli teknoloji şirketi AOE Mobility AS tarafından tanıtıldı. AOE Mobility tarafından geliştirilen AOE Bike isimli motor, tam anlamıyla geleneksel motor anlayışının dışına çıkan bir tasarıma sahip. Fazlasıyla şık ve kompakt gözüken motor, eminiz ki tasarımıyla görenleri ikiye bölecek.

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Bu motoru anlatmaya elbette tasarımından başlamalıyız. Motor, günümüz naked motorlarına benzer bir hat taşıyor olsa da bunu yalnızca belli noktalarından hissettirebiliyor. Şirketin fütüristik bir tasarım ortaya koyduğu motor, aynı zamanda daha kırsal bölgelerde görebildiğimiz yan sepete de sahip olabiliyor. Motora entegre edilebilen bu sepet de motorun genel hatlarını aynı şekilde yansıtıyor. Bununla birlikte motora ekstra şarj deposu sunuyor.

Elektrikli dönüşümün arabalarda başlamasına rağmen henüz motorlara yansıyamadığını belirten şirket, AOE Bike hakkında henüz bir teknik detay paylaşmadı. Fakat motorun uzun ve keyifli yolculuklar sunmayı hedeflediği belirtildi. Bu da motorun hız odaklı değil, keyfi sürüşler için tasarlandığı anlamına geliyor.

1 Kasım’da tanıtılan motorun fiyatı henüz açıklanmadı.