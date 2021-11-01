Yerli otomobilin ön uygunluk gereksinimlerini karşıladığını duyuran TOGG, gelişmeyi bir videoyla duyurdu. Kalan testlerini yakında tamamlayacak olan araç videoda baştan sonra montajını tamamlayarak İstanbul Park’ta tur attı.

Geçtiğimiz ay yerli otomobilin tasarımında ufak değişiklikler yapan TOGG, daha bugün otomobilin montaj hattından görüntüler paylaşmıştı. Kısa süre önce ise aracın montaj, test ve sürüş görüntülerini içeren bir video, Twitter’da paylaşıldı.

Yerli otomobili daha önce yollarda ilerlerken görmüştük. Bu sürüşleri gerçekleştirenlerden biri de Cumhurbaşkanı Erdoğan’dı. Ancak bu araçlar prototip modeldi ve bugüne kadar resmen banttan inmiş bir TOGG aracını sürüş sırasında görmemiştik. TOGG’un bugün aracın ön uygunluğunu aldığını ilan ettiği videoda ise bunu ilk kez, İstanbul Park’ta çekilen görüntülerle görmüş olduk.

TOGG’un paylaştığı video:

TOGG bugün Twitter’da ve YouTube'da yerli ön otomobilin ön uygunluk gereksinimlerini karşıladığı ve diğer testlerden geçmek üzere akredite test merkezlerine gönderildiğini duyurduğu bir video paylaştı. Aracın İstanbul Park’ta hız yaptığı video, "Elektronik ve mekanik sistem onayı ile fonksiyonel prototip üretimi süreçleri Türkiye’de tamamlanan akıllı SUV cihazımız ön uygunluğunu aldı. Fonksiyonel prototiplerimizi güvenlik, termal, dayanım, dinamik ve performans testleri için akredite test merkezlerine gönderdik." ifadeleriyle yayınladı.

Kısa sürede özellikle Türk tüketicinin ilgisini üzerinde toplayan videoda mühendisler aracı sıfırdan inşa ederek sürüşe hazır duruma getirdi. İstanbul Park’taki görüntülerde ise otomobilin 0-100 km/s hızlanmasının 4,8 saniye sürdüğü ve bu sırada araçta sürücüyle birlikte 4 kişi olduğu belirtildi.