  • Apex Legends, Fortnite'ın İzlenme Rekorlarını Kırdı

Apex Legends, Fortnite'ın Twitch İzlenme Rekorlarını Paramparça Etti

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Geçtiğimiz haftadan beri oyun dünyasında bomba etkisi yaratan Apex Legends, Fortnite'a ait olan bir rekoru daha tarihe gömdü.

PUBG'nin ve Fortnite'ın yeni rakibi Apex Legends, yaklaşık 1 haftadır oyun dünyasını sarsmaya devam ediyor. 25 milyon oyuncu barajını aşan Apex, şimdi de Twitch dünyasının tahtına oturmaya doğru gidiyor. Gelen son rakamlar fazlasıyla etkileyici...

Twitch Rivals isimli turnuva ile Twitch fenomenlerini ve sağlam oyuncuları bir araya getiren Apex Legends, bu süreçte tam 8.28 milyon saatlik izlemeye ulaştı. Her bir kişinin ortalama yarım saat izlendiğini düşünürsek, tam 16 milyon oyuncu Apex Legends için Twitch'teydi.

Fortnite'ın bu alandaki rekoru Summer Skirmish etkinliği ile 6.6 milyondu. Böylece Ninja, Dr. Disrespect gibi fenomen yayıncıların da desteğiyle Apex Legends, daha şimdiden Fortnite'ı sallayıp duvara çarpmış oldu.
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Kaynak : https://www.dexerto.com/apex-legends/apex-legends-breaks-fortnites-viewership-record-on-twitch-360771
Etiketler: fortnite, apex legends
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