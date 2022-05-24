EA'in sevilen battle-royale oyunu Apex Legends, mobil sürümüyle uygulama mağazalarındaki yerini aldı. Peki Apex Legends Mobile oyunculara neler sunuyor? İyi ve kötü yönleri neler? Gelin, tüm detaylara bakalım.

2019 yılında yayınlanan ve kısa sürede oyun dünyasının popüler oyunlarından birine dönüşen Apex Legends, geçtiğimiz günlerde oyuncularla konsol ve PC’nin yanı sıra farklı bir platformda daha buluştu. Titanfall evreninde geçen oyun, mobil platformlar için yayınlandı.

Apex Legends Mobile ismiyle yayınlanan yeni mobil oyun, şimdiden her iki platformda da on binlerce oyuncuyu kendisine çekmeyi başardı. Peki Apex Legends Mobile oyunculara neler sunuyor? Apex Legends Mobile’a şans verilir mi? İşte bu soruların cevaplarını almak isteyenler için, bu kapsamlı inceleme yazımızı oluşturduk.

Apex Legends Mobile nedir?

Apex Legends Mobile’ı derinlemesine incelemeye başlamadan önce oyun hakkında bilgi sunmakta fayda var. Apex Legends Mobile, ana hatlarıyla ana oyun olan Apex Legends’ın neredeyse tamamen aynısı. Oyunun ana modu olan battle-royale modunda üç kişilik ekibimizle uçaktan atlıyor, sürekli daralan bir alanda hayatta kalan son ekip olmaya çalışıyoruz. Oyun, mobil dünyada Call of Duty: Mobile, Garena Free Fire ve PUBG: Mobile gibi devlere rakip olacak.

Apex Legends Mobile artı ve eksi yönleri:

Oyunun artı yönleri:

Battle-royale dışında birden fazla oyun modu

Mobile özel karakter

Gerçek para harcamadan da oynanabilir

Orijinal oyuna göre daha hantal, ama iyi anlamda

Grafik anlamında mobil oyunların neredeyse tamamından daha üst düzeyde

Ses kalitesinin de grafikler gibi üst düzey

Eğlenceli ve dolu oyunanış mekaniği

Stabil performans

Oyunun eksi yönleri:

Sınırlı sayıda karakter

Battle-royale modu bir haritadan oluşuyor

Kullanıcı arayüzü işlevsiz olabiliyor

Yeni oyuncular için öğrenmesi zor

Yetersiz eğitim bölümü

Sistem gereksinimleri yüksek

Apex Legends Mobile neler sunuyor?

Apex Legends Mobile, sizi oyuna alıştırmaya çalışan bir eğitim bölümüyle başlıyor. Bu eğitim bölümünde oyunda hareket etmeyi, nişan almayı, ateş etmeyi ve çömelme/zıplama gibi kontrolleri öğreniyor olsak da oyunda işlevsel olan en temel şeylerden bazılarına az değiniliyor. Örneğin, üç kişilik ekiplerle oynandığından Apex Legends’da iletişim büyük önem taşıyor ve oyunda sesli iletişim haricindeki tek anlık iletişim seçeneğimiz olan işaretler için detaylı bilgi sunulmuyor.

Bununla birlikte eğitim geçildikten sonra oyuna atlanmasıyla birlikte oyuncular, özellikle bu oyuna yeni başlayanlar, bir afallamaya uğrayabilir. Zira Apex Legends, diğer battle-royale oyunlarının aksine daha hareketli bir yapıya sahip ve kontrolleri de bunu taşıyor. Oyunda özel yeteneklerimizin yanı sıra kaymak ve zıplamak da büyük rol taşıyor. Fakat eğitim, bunlara alışmayı eğitim bölümüne değil, oyuncunun oyun içi deneyimine bırakmayı tercih ediyor. Bu da öğrenme çizgisinin dik olmasına neden olduğundan bazı yeni oyuncuların oyunu hemen terk etmesine neden olabiliyor.

Kendi kategorisinin en kapsamlı oyunu:

Oyuna alıştıktan sonraysa önünüze bazı temel engeller çıkıyor. Öncelikle oyun bir mobil oyun olduğu için etrafa bakma dışındaki her kontrolü bir tuş aracılığıyla yapıyorsunuz. Apex Legends’ın kapsamlı oynanış mekaniği de oyun arayüzünde çok fazla tuş olmasına neden oluyor. Bu tuşlar en küçük haliyle bile ekranın büyük bir bölümünü kaplıyor. Oyundaki harita, takım arkadaşı bilgileri, elimizdeki silahlar ve açtığımız kutuların içeriği gibi bilgi ekranları da daha küçük pencerelerde gösterilmek zorunda oluyor.

Fakat tüm bunlar, Apex Legends Mobile’ın eğlenceli bir oyun olmadığı anlamına gelmiyor. Oyun, mobil dünyada alışık olduğumuz sadece hareket et-vur sistemine sahip oyunların aksine daha farklı bir deneyim sunuyor. Karakterimizin yetenekleri oyunu şekillendirirken, bu yeteneklerin stratejik kullanımı ve ekiple uyumlu bir şekilde kullanılması, oyunun kazananını belirliyor.

Apex Legends Mobile, orijinal oyundan farklı olarak bazı yeniliklere de yer veriyor. Mobil sürüme özel Fade karakterinin yanı sıra oyun, her karakter için bir yetenek ağacına sahip. Karakterle oynayarak ilerlediğimiz yetenek ağacında aktifleştirdiğimiz her bir yeni ‘Avantaj’, karakterimize farklı beceriler katıyor.

Oyun modları, karakterler ve haritalar:

Apex Legends Mobile, battle-royale modunun yanı sıra dereceli karşılaşma, üst üste yeniden doğma, arena ve oyun içine zaman zaman eklenen özel oyun modlarına ev sahipliği yapıyor. Fakat orijinal oyunun aksine mobil oyun, battle-royale oyun modunda sadece bir haritaya, orijinal ‘Dünyanın Sonu’ haritasına sahip durumda. Arena modunda 3, üst üste yeniden doğma modundaysa 5 farklı harita bulunuyor.

Apex Legends’daki oyun modlarının bu çeşitliliği, battle-royale kategorisindeki oyunların önüne geçiyor. Fakat oyunun öne geçtiği asıl noktaysa oyunu oynamamızı sağlayan karakterler. Her bir karakterin kendine has özel yeteneklere sahip olması, sürekli aynı şeyi oynamanızın önüne geçiyor. Öte yandan mobil oyundaki karakter çeşitliliği orijinal oyunu karşılamıyor. Apex Legends’da 21 karakter varken Apex Legends Mobile’da 10 karakter bulunuyor.

Reklamsız mobil oyun mu olur demeyin:

Mobil oyunların para bastığı şu günlerde Apex Legends Mobile, bir oyuncunun para vermeden de oyunu durmadan oynamasını sağlayacak yapıya sahip. Oyunda hiçbir reklam bulunmuyor. Evet, bir mobil oyunda hiçbir reklam bulunmuyor. Bununla birlikte oyun, tıpkı ana oyunda olduğu gibi oyunculara oynadıkça bol bol ödül veriyor.

Oyundaki tüm satın alınabilir eşyalar kozmetik eşyalar olduğundan oyuna para harcamak isteyenlerin sadece kozmetik eşyalara para harcaması gerekiyor. Fakat bunlar da Battle Pass’ın ücretsiz sistemi ve başarımlar gibi sistemlerle alınan ödüller sayesinde karşılanabiliyor. Yani bu oyunu keyifle oynamak için gerçek anlamda cebinizden bir kuruş bile çıkmasına gerek yok.

Peki oyun nasıl performans gösteriyor?

Apex Legends Mobile için mobil oyun dünyasının Crysis’i desek pek de haksız sayılmayız. Oyun, cihazınızın sahip olduğu donanıma göre maksimum FPS’e ulaşabileceğiniz grafik seçenekleri sunuyor. Bu inceleme yazısına aracı olan Samsung Galaxy A51, oyunda en fazla ‘Normal’ grafik kalitesini kullanmanıza imkân tanıyor. Yani benzer fiyat skalasındaki orta segment telefonlar, oyunun en üst düzey grafiklerinizi görmenize izin vermiyor.

Oyunun grafik kalitesi ayarları, oyun içindeki kaliteyi çok da bozmayan şekilde ayarlanmış durumda. Yüksek grafik kalitesinde elbette daha yüksek çözünürlüklü dokular bulunurken, düşük çözünürlüklü dokular da oynanışı zedelemiyor. Bununla birlikte oyun haritasındaki görüş mesafeniz de düşük görüntü kalitelerinde düşmüyor. Bu sayede oyuncuları uzaktan da ayırt edebiliyorsunuz.

Samsung Galaxy A51, oyun tarafından sunulan en yüksek grafik kalitesinde herhangi bir ekstra performans artırıcı yazılım kullanmadan oyun içinde bulunduğunuz konuma bağlı olarak 30-40 FPS alabildi. Bu değerler, rekabetçi olmayan mobil oyuncular için kabul edilebilir seviyede. Öte yandan bazı cihazlarda oyunun ısınma sorununa yol açtığı paylaşılırken, Galaxy A51 ile edindiğimiz deneyimde oyunun en yüksek grafiklerde 1 saat aralıksız açık kalması durumunda bile ısınmaya yol açmadığını gördük. Isınma sorunu yaşarsanız, grafik kalitesini düşürmeniz işe yarayabilir.

Apex Legends Mobile oynanır mı?

Apex Legends Mobile, zor bir alışma sürecine sahip olsa da piyasadaki diğer mobil battle-royale oyunlarına göre daha akışkan, eğlenceli ve dinamik bir oynanış sunuyor. Bununla birlikte oyun, muhtemelen ana oyunda olduğu gibi zamanla sürekli değişen içeriklere ve hikâyeye ev sahipliği yapacak. Oyunun haritası, bu hikâyeyle sürekli yenilenecek. Her bir battle-royale oyununun birbirine benzediği uygulama mağazalarında Apex Legends Mobile, yeni bir nefes almanızı sağlayabilecek oyun olabilir. Oyunda herhangi bir reklam olmaması da kesinlikle oyuna girince garipseyeceğiniz şeylerden biri.

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