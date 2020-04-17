Apex Legends'ta Sezon 5'ten İlk İpucu Keşfedildi

Apex Legends'ın World's Edge haritasındaki The Dome bölgesinde telefonu andıran esrarengiz bir cihaz bulundu ve Sezon 5'in ilk teaser'ı oyuncular tarafından keşfedildi.

Apex Legends'ta Sezon 5 yaklaştıkça çeşitli teaser'lar gelmeye başladı ve ilk ipucu, World's Edge haritasında keşfedildi. Sızıntılar, Sezon 5'e doğru bir tür oyun içi etkinliğin aşamalı olarak geleceğini zaten gösteriyordu. Görünüşe göre ilk aşama, World's Edge'deki Dome POI'de bulunan bir ipucu ile başladı.

Daha önce de Apex Legends'ta yeni sezonlara yönelik bu tarz ipuçları ortaya çıkmıştı. Sezon 3'te, Forge'ın madalyonunun Revenant karakterinin gelişine işaret ettiğini gördük. Şimdiyse oyuncular, World's Edge haritasındaki The Dome bölgesinde etkileşime girilebilen telefon benzeri bir cihaz buldular.

Apex Legends'ta keşfedilen cihaz

Apex Legends'ta bulunan cihazın ne anlama geldiği henüz emin bilinmiyor, ancak nereye gittiği biliniyor. Cihazın ekranında beliren yazıların son satırında Kings Canyon'da Wraith'in Laboratuvarları'nın bulunduğu yer olan "Singh Labs" geçiyor. Belki de Sezon 5'te The Labs konumuna yenilikler gelebilir.

Birçok hayran, cihazın ikinci ipucuyla bağlantılı bir şey olduğunu tahmin ediyor. Bir başka teori de bir maçta tüm cihazları bulmanın (toplamda üç cihaz olacak) World's Edge haritasında bir şeyleri tetikleyeceğini öne sürüyor.

Geliştirici Respawn'ın Apex Legends Sezon 5 ile ilgili planlarını görmek için biraz daha beklememiz gerekecek. Eğer cihazı ve bulunduğu konumu merak ediyorsanız, aşağıdaki videoyu izleyebilirsiniz.

Apex Legends Sezon 5'ten gelen ilk ipucu: