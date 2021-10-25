Apex Masters Türkiye Drift Şampiyonasında İkinci Yarış

Yanık lastik kokusunu özleyenler toplansın, çünkü Türkiye'nin en büyük drift şampiyonalarından Apex Masters Drift Series, 31 Ekim'de gerçekleştirilecek İzmit Körfez yarışıyla birlikte araba ve özellikle drift severlerin aklını almaya hazırlanıyor.

Türkiye’nin en büyük drift şampiyonalarından biri olan Apex Masters Drift Şampiyonası, birbirinden hırslı pilotların verdiği mücadeleler ile hız kesmeden devam ediyor. 2021 yılının ilk yarışı, geçtiğimiz aylarda İstanbul’da gerçekleşti ve pilotlar, rakipleriyle lastik lastiğe mücadele vereceği ikinci yarış için hazırlıkları tamamlamış durumda.

Yapısı gereği pilotları bir hayli zorlayan ve bolca kaza yaşanan İzmit Körfezi sayesinde sezonun en heyecanlı yarışlarından biri bizi bekliyor. Hata yapanın Mazepin gibi spin atacağı bu yarış için yeşil ışıklar, 30 Ekim’de antrenman turlarıyla birlikte yanmaya başlayacak.

İzmit Körfez yarışında bizleri nelerin beklediğine geçmeden önce, İstanbul'da gerçekleşen ilk yarışa dair detayları yeniden hatırlayalım

18 Eylül’de gerçekleşen yarışın ilk ayağında çeyrek finale kalan isimler arasında Reza Fahim, Özel Mollaahmetoğlu, Oktay Kabaktas, Cem Bora Kalaycıoğlu, Berfu Tutumlu, Utkuhan Biricik, Ege Bilaloğlu, ve Levent Enön vardı. Drift denince Türkiye’de akla gelen ilk isimlerden biri olan ünlü DJ Doğukan Manço ise ilk turlarda Utkuhan Biricik ile olan mücadelesinden mağlubiyet ile ayrıldı.

Yarı finaller başladığında lastikler biraz daha ısındı ve tüm turlardan galip çıkmayı başaran Ege Bilaloğlu, Özer Mollaahmetoğlu ile kıyasıya bir mücadele vermeye başladı. Yarı finalin diğer tarafında ise Oktay Kabak ve Reza Fahim vardı.

Yarı finallerde de zaferin tadına varan isimler yine Ege Bilaloğlu ve Reza Fahim'di. Fahim ile kapı kapıya bir mücadele veren Ege Bilaloğlu, bu yarışın sonunda Apex Masters sezonunun ilk şampiyonu oldu.

İkinci yarış, 31 Ekim’de İzmit Körfez’de yapılıyor

Sezonun en heyecanlı yarışları çoğunlukla pistin güzelliğinden dolayı İzmit Körfez Pisti’nde geçiyor. Normalde daha erken tarihlerde planlanması gereken körfez yarışı, pandemi ve Formula 1 Türkiye GP gibi bazı sebeplerden dolayı ertelenmişti. Ancak tarihin ertelenmesi, şaşırtıcı sürprizleri de beraberinde getirebilir. Zira yarışa kadar eğer havalar biraz daha soğur ve hatta yağmur yağarsa, pilotların ıslak zemine tutunmak için vereceği zorlu mücadeleleri keyifle izleyeceğiz.

Tıpkı Formula 1'de olduğu gibi Webtekno ekibi olarak katılım sağlayacağımız Körfez yarışına, İstanbul yarışında tanıklık ettiğimiz onlarca pilotun katılması bekleniyor. Eğer siz de biraz yanık lastik kokusu solumak isterseniz, İzmit Körfez pistindeki tirübünlerde ücretsiz bir şekilde yerinizi alabilrsiniz.