api-ms-win-crt-runtime-l1-1-0.dll Hatasının Çözümü Nedir?

AutoCad ve Skype gibi programların ve bazı oyunların kurulumunda ortaya çıkan "api-ms-win-crt-runtime-l1-1-0.dll hatası nedir?", "api-ms-win-crt-runtime-l1-1-0.dll hatası nasıl çözülür?" sorularını birer birer yanıtladığımız içeriğimize gelin beraber göz atalım.

Bazı programların yüklenmesi veya açılması sırasında api-ms-win-crt-runtime-l1-1-0.dll hatası alabiliyorsunuz. Bu hatanın meydana gelmesinin birçok sebebi bulunuyor. api-ms-win-crt-runtime-l1-1-0.dll hatasının ne sebeple oluştuğunu anlatacak ve çözümünden de bahsedeceğiz.

Bu hatanın çeşitli çözümleri bulunmakta ve bunların bazıları kafa karıştırıcı olarak gözükebilir. Ancak biz çözümleri sınıflandırarak oldukça basit bir şekilde anlatacağız. Bu çözümleri uygularken dikkat etmeniz gereken şeylerden de bahsedeceğiz. Gelin api-ms-win-crt-runtime-l1-1-0.dll hatası nasıl çözülür birlikte bakalım.

api-ms-win-crt-runtime-l1-1-0.dll hatası nasıl çözülür?

api-ms-win-crt-runtime-l1-1-0.dll hatasına dair önerdiğimiz çözümleri uygularken dikkat etmeniz gereken birtakım unsurlar var. Bunlardan ilki bilgisayarınızda bulunan önemli dosyaları yedeklemeniz. Herhangi bir şekilde bir şeyler yanlış giderse en azından bu şekilde kurtarma imkanınız bulunuyor olacaktır.

Ek olarak işletim sisteminizin hangi Windows sürümünü kullandığını bilmeniz gerekiyor. Eğer bilgisayarınız 32 bit Windows sürümünü içeriyorsa api-ms-win-crt-runtime-l1-1-0.dll dosyasının 32 bit sürümünü, 64 bit Windows sürümünü içeriyorsa dosyanın 64 bit sürümünü indirip dizine atmalısınız. Bilgisayarınızın hangi bit sürümüne sahip olduğunu öğrenmek için yukarıdaki görselde de görebileceğiniz gibi Bilgisayarım > Sistem Özellikleri dizinine gidebilirsiniz.

Virüs taraması yaparak api-ms-win-crt-runtime-l1-1-0.dll hatasını çözme:

api-ms-win-crt-runtime-l1-1-0.dll hatası birçok sebepten meydana gelebilir. Bunlardan bir tanesi de bilgisayarınıza kötü amaçlı yazılım, yani virüs bulaşmış olması ihtimalidir. Bazı virüs türleri, bilgisayarlarınızın kayıt defterindeki DLL dosyalarına ilişkin hasar verebiliyor. Hatta hasardan ziyade komple silebiliyor. Bu nedenle güvendiğiniz bir antivirüs programı ile bilgisayarınızda tam teşekküllü bir virüs taraması yapmanızı öneririz.

Güncelleme yaparak api-ms-win-crt-runtime-l1-1-0.dll hatasını çözme:

Bu hatayı almanızın bir diğer sebebi ise Microsoft’un bazı Windows güncellemelerinde kayıt defterindeki bazı şeyleri değiştirmesi. api-ms-win-crt-runtime-l1-1-0.dll hatası aldığınız programı çözebilmek için Windows tuşuna basıp arama kısmına Güncelleştirme yazdığınızda üstteki görseldeki yerden güncellemeleri denetleyebilirsiniz.

Dosyayı indirerek api-ms-win-crt-runtime-l1-1-0.dll hatasını çözme:

Bütün bu çözümleri deneyip hâlâ bir sonuca varamadıysanız geriye son bir çözüm kalıyor: Manuel olarak api-ms-win-crt-runtime-l1-1-0.dll dosyasını indirip gerekli dizine atmak. Tabii bunun için ilk olarak bilgisayarınızda Windows’un hangi sürümünün olduğunu bilmeniz gerekiyor. Bunu öğrenmek için Bilgisayar>Sistem Özellikleri dizinine bakabilirsiniz.

Yapmanız gereken şey ilk olarak sisteminize uygun api-ms-win-crt-runtime-l1-1-0.dll dosyasını indirmek olacaktır. Aşağıda verdiğimiz api-ms-win-crt-runtime-l1-1-0.dll indirme linklerinden bunu kolayca yapabilirsiniz. Dosyayı indirdikten sonra RAR’dan çıkartın.

İndirdiğiniz api-ms-win-crt-runtime-l1-1-0.dll dosyası nasıl yüklenir?

Verdiğimiz linklerden api-ms-win-crt-runtime-l1-1-0.dll dosyasını indirdikten sonra dosyayı nereye atacağınız da önemli bir unsur. Eğer sisteminizde Windows’un 32 bit sürümü bulunuyorsa, api-ms-win-crt-runtime-l1-1-0.dll dosyasını yukarıdaki resimde gördüğünüz Bilgisayar>Yerel Disk (C)>Windows>System32 dizinine atmanız yeterli olacaktır.

Eğer sisteminizde Windows’un 64 bit sürümü bulunuyorsa, yine yukarıdaki görselde görebileceğiniz Bilgisayar > Yerel Disk (C) > Windows > SysWOW64 dizinine kopyalamanız gerekiyor. Ancak burada bitmiyor, dosyası hem SysWOW64 dizinine hem de bir üstteki System32 dizinine atmanız gerekmekte. api-ms-win-crt-runtime-l1-1-0.dll dosyasını gerekli dizinlere attıktan sonra bilgisayarınızı yeniden başlatıp kurmaya çalıştığınız programı tekrar kurmayı deneyin.

api-ms-win-crt-runtime-l1-1-0.dll hatası neden meydana gelir?

Eğer bilgisayarınızda api-ms-win-crt-runtime-l1-1-0.dll hatası görüyorsanız, bunun sebebi bilgisayarınızdaki C++ kütüphanesinde bu dosyanın bulunmamasıdır. Genellikle sıklıkla kullanılan programlarda da görülür. Örneğin mimari bir program olan AutoCad ve sesli iletişim programı Skype’ta görülür. Bunun dışında çeşitli oyunlarda da bu hatanın meydana geldiği görülmüştür.

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