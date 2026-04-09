APP Plakalara Dair Yeni Düzenleme Resmî Gazete'de Yayımlandı: İşte Sürücülerin Yüzünü Güldürecek Değişiklikler

APP plaka sahiplerini yakından ilgilendiren yeni düzenleme bugün Resmî Gazete'de yayımlandı.

Barış Bulut

Araç sahiplerini yakından ilgilendiren APP plaka tartışmasına noktayı koyacak önemli bir düzenleme Resmî Gazete’de yayımlandı. Yeni yönetmelikle birlikte standart dışı plaka kullanımına karşı daha net ve sürücü dostu bir adım atıldı.

Yapılan değişikliğe göre trafik ekipleri tarafından ölçü ve niteliklere aykırı olduğu tespit edilen plakalar için araç sahibinden artık hiçbir belge talep edilmeyecek. Dahası bu plakalar tamamen ücretsiz şekilde yenilenecek. Böylece sürücüler hatalı üretim nedeniyle mağdur edilmeyecek.

APP Plakalara Dair Yeni Düzenleme Resmî Gazete'de Yayımlandı: İşte Sürücülerin Yüzünü Güldürecek Değişiklikler
Yetkili kuruluş ücretsiz şekilde yenileyecek

Düzenleme sorumluluğu da açıkça belirliyor. Standart dışı plaka basımının yükü artık doğrudan yetkili plaka basım kuruluşlarında olacak. Yani hatalı plaka basılırsa bedelini sürücü değil, üretici karşılayacak.

Son yıllarda estetik görünüm nedeniyle yaygınlaşan APP plakalar, Plaka Tanıma Sistemleri’nde ciddi okuma hatalarına yol açarak güvenlik ve denetim süreçlerini zorlaştırıyordu. Yeni düzenleme ile hem bu sorunların önüne geçilmesi hem de standart üretimin sağlanması hedefleniyor.

Resmî Gazete'de yayımlanan düzenlemeyi buradan okuyabilirsiniz.

