App Store, Türkiye'de resmen reklam göstermeye başladı. Reklamlar, uygulamanın hemen her yerinde kendini gösteriyor. Ancak kullanıcı deneyimini olumsuz etkileyen bir durum yok.

Bundan birkaç ay önce sizlerle paylaştığımız bir haberimizde, Apple Search ADS sisteminin Türkiye'ye geldiğinden bahsetmiştik. Apple Search Ads, geliştiricilerin App Store üzerinde reklam yapmalarını sağlayacaktı.

Şimdiyse konuyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Türkiye'den App Store'a bağlanan iPhone sahipleri, reklamları görmeye resmen başladılar. Yaptığımız kontrollerde, reklamlı uygulamaların farklı farklı yerlerde gösterildiğini tespit ettik. Ayrıca bir uygulama aldığı reklam ile öne çıkarılıyorsa bu durum açıkça belirtiliyor.

İşte App Store Türkiye'de gösterilmeye başlayan reklamlar:

Yukarıdaki ekran görüntülerinde de görebileceğiniz üzere reklamlar, App Store açılış sayfasında, arama ve sonuç sayfaları ile uygulama sayfasının iç kısımlarında gösteriliyor. Ayrıca reklam alan uygulamanın üzerinden açıkça "Reklam" ibaresi yer alıyor. Bu arada; uygulamaya yeniden giriş yaptığınız zaman reklamı gösterilen uygulamalar değişiyor.

Apple Search ADS ile ilgili detaylı bilgi için:

App Store'daki reklamlarla ilgili aktarabileceklerimiz bu kadar. Reklamlar, bu hâliyle kaldığı sürece kullanıcıyı fazla rahatsız etmeyecek gibi görünüyor.