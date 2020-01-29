Apple, 2020'nin İlk Çeyreğinde Rekor Gelir Elde Etti

Apple, 2020 yılının ilk çeyreğine ilişkin mali bilançosunu açıkladı. Hisse başına 4.99 dolar kazançla 91.8 milyar dolar gelir elde eden ABD’li teknoloji devi, şirket tarihinin en iyi performansına imza attı.

Başlığı gördüğünüzde "2020 yılının daha ilk ayı dolmadı. Apple nasıl 2020 ilk çeyrek bilançosunu açıklıyor?" diye düşünmemeniz için direkt olarak açıklayalım; ABD, diğer ülkelere göre daha farklı bir mali yıl uygulamasına sahip. Bu nedenle ABD'de mali yıl, ekim ayında başlıyor ve ilk çeyrek dediğimiz dönem ekim, kasım ve aralık aylarını kapsıyor. Dolayısı ile Apple'ın 2020 ilk mali çeyrek bilançosu olarak açıkladığı rapor, aslında ekim-aralık 2019 dönemini kapsıyor.

Yeni yılın ilk finansal sonuçlarını paylaşan Apple, 2019’un birinci çeyreğine göre yüzde 9 artışla 91.8 milyar dolar gelir sağladı. Son dönemde iPhone’lara olan yüksek talep nedeniyle yüzü gülen şirket, bu çeyrekte 9,6 milyar dolar işletme gideri ve yüzde 38,4 brüt kar marjı bildirdi.

Apple CEO'su Tim Cook, "iPhone 11 ve iPhone 11 Pro modellerimize yönelik yoğun talep ile Hizmetler ve Giyilebilir Ürünler segmentindeki üstün başarımız sayesinde, Apple'ın şimdiye kadarki en yüksek üç aylık gelirine ulaştık” ifadelerini kullandı. Dünya üzerindeki aktif cihaz sayılarının 1,5 milyara ulaştığını belirten Cook, “Bunu müşterilerimizin memnuniyeti, katılımı ve bağlılığı açısından güçlü bir kanıt olarak görüyoruz” değerlendirmesini yaptı.

Apple, şirket tarihinin en iyi üç aylık performansına imza attı

Geçen yılın aynı döneminde iPhone satışlarından 52 milyar dolar kazanan Apple, bu çeyrekte 56 milyar doları kasasına koydu. Şirket için güvenilir bir büyüme segmenti olan hizmet geliri, yıllık bazda yüzde 17 artışla 10,9 milyar dolardan 12,7 milyar dolara yükseldi. Giyilebilir Ürünler, Ev ve Aksesuarlar kategorisi ise 2019’un ilk çeyreğine göre yaklaşık 3 milyar dolar artışla 10 milyar dolar gelir elde etti.

Apple'ın son sekiz yıldaki ilk çeyrek performansları

Bununla birlikte iPad hattı, yüzde 11 düşüşle ile 6 milyar dolar gelir sağlarken Mac gelirleri ise yüzde 3 oranında daralarak 7.2 milyar dolara geriledi. Apple, iPad ve Mac'lerde gelir düşüşü yaşasa da toplamda ciddi bir yükseliş sağlamış oldu.