Apple'ın Açığını Bulan Türk Gençler, Para Ödülünü Az Buldu

Apple’ın uygulama mağazası App Store’da önemli bir açık bulan iki lise öğrencisi, ABD’li teknoloji devinin kendilerine verdiği ödülü az buldu. Gençler şimdi, Cupertinolu şirketten yeni bir teklif bekliyor.

Apple’ın açığını bulup, verilen para ödülünü beğenmeyen Türk gençlerine yenileri eklendi. Bursa’da yaşayan Yasin Sezen ve Recep Kocaözağa adlı iki lise öğrencisi, App Store’dan ücretli bir fitness uygulaması indirdi. Uygulamayı beğenmeyen gençler, memnun kalmadıkları gerekçesiyle iade işlemi gerçekleştirdi. Paralarını geri alan iki lise öğrencisi, buna rağmen iPhone’larındaki uygulamayı hala kullanabildiklerini keşfetti.

Bunun üzerine söz konusu uygulamayı yeniden App Store’a iade eden gençler, satın aldıkları para miktarının ikinci kez hesaplarına yattığını görünce büyük bir şaşkınlık yaşadı. Bu önemli açığı Apple’a bildiren iki arkadaş, bu andan sonra büyük bir hayal kırıklığına uğradı. Zira iki genç, ABD’li teknoloji devi tarafından kendilerine verilen para ödülünü az buldu.

Buldukları açıkla ilgili açıklamalarda bulunan Yasin Sezen, “App Store'dan sporla ilgili bir uygulama satın aldım. Daha sonra, ilgimi çekmedi ve iade ettim, paramı geri aldım. Daha sonra uygulama bende kaldı ancak paramı geri almış oldum. Konuyla ilgili bir kez daha para alabileceğimizi düşündük ve uzun uğraşlar sonucunda Apple'dan paramızın bir mislisini daha geri aldık” dedi.

Denedikleri çoğu uygulamada aynı sonucu aldıklarını ifade eden Sezen, “App Store'dan 100 liraya bir oyun aldığınızı düşünün. Bu uygulamayı geri iade ettiğinizde hem 100 lira sizde kalmış oluyor, hem de uygulama sizde kalmış oluyor. Yapmış olduğumuz işlem sayesinde fazladan 100 lira daha alabiliyoruz" şeklinde konuştu.

Recep Kocaözağa ise açığı bulduktan sonra farklı cihazlardan da denedikleri ve aynı sonuca ulaştıklarını aktardı. Apple'ın teklif ettiği ödülü beğenmediklerini belirten genç, “Apple yetkilileriyle iletişime geçtik. Açığı bulduğumuzu kanıtladık. Yüksek bir miktarda para teklifiyle dönüş yaptılar. O teklifi biz beğenmedik. Daha iyi bir fiyat verebileceklerini düşündük. Yeni bir teklif bekliyoruz” ifadeleriyle ABD’li teknolojine çağrıda bulundu. Apple’ın bu çağrıya yanıt verip vermeyeceğini ise önümüzdeki günlerde göreceğiz.