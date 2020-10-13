Apple’ın 5G Teknolojili iPhone’larına Samsung’dan Büyük Diss

Apple'ın yeni iPhone 12 ailesini tanıtmasının ardından 3 saat geçmemişken Samsung ABD, Twitter'da Apple'ın 5G'li iPhone'larına diss attı. Paylaşılan tweette 'Bazıları hıza şimdi merhaba diyor, biz bir süredir beraberiz.' ifadesi yer aldı.

Teknoloji devi Apple, Türkiye saati ile 20.00'da başlayan ve 'Hi, Speed' (Merhaba Hız anlamına gelen slogan aynı zamanda okunduğunda yüksek hız anlamını da veriyor) isimli etkinlikte yeni teknolojilerini ve elbette uzun zamandır beklediğimiz yeni iPhone 12 ailesini tanıttı. Apple'ın yeni akıllı telefon serisi, bir önceki seride de olması istenen ancak olmayan 5G bağlantı teknolojisini sonunda kullanıcılarına sunuyordu.

Fakat yeni iPhone 12'lerin tanıtılmasının ardından henüz 3 saat geçmemişken Apple'ın en büyük rakibi Güney Koreli teknoloji devi Samsung'dan bir paylaşım geldi. Ancak Samsung'un yaptığı paylaşım, normal bir paylaşım değildi. Şirketin resmi ABD Twitter hesabından yapılan paylaşımda Apple'a diss atıldı.

Samsung: Bazıları hıza şimdi merhaba diyor

Samsung tarafından paylaşılan tweette ' Bazıları hıza şimdi merhaba diyor, biz bir süredir arkadaşız. Galaxy 5G cihazınızı şimdi alın. ' ifadesine yer verildi. Paylaşılan tweetten de anlayacağınız üzere Samsung, Apple'ın 5G teknolojsini sunmakta geç kaldığını söylüyordu.

Samsung, 5G bağlantı teknolojisini ilk olarak bu sene başında duyurduğu Galaxy S20 serisiyle birlikte merhaba demişti. O zamandan bu yana şirketin tanıttığı Galaxy Note serisi, Galaxy Fold cihazları ve Galaxy Flip telefonunda 5G teknolojisine de yer verilmişti. Yapılan paylaşım da Samsung'un aylardır 5G teknolojisine yer veriyor olduğunu bir kez daha vurguluyordu.

Tabii Samsung'un bu paylaşımı ne kadar ciddi bir şekilde yaptığını henüz bilemiyoruz. Ancak şirketin kullanıcıları kendisine çekmek için tweetinde 5G cihazlarının olduğu bağlantıya yer vermesi Samsung'la Apple'ın önümüzdeki aylarda sert bir mücadeleye girecek olmasına işaret ediyor.

Haliyle Samsung da bu mücadele öncesinde kendisine bir yer edinmek için şimdiden hazırlıklara başladı. Bakalım önümüzdeki aylarda Apple'ın da akıllı telefon sektöründeki 5G bağlantı desteği rekabetine katılmasıyla grafikler bize neleri gösterecek. Bunu öğrenmek için muhtemelen çok fazla beklemeyeceğiz.