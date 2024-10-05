Apple'ın bu ay gerçekleşmesi beklenen Ekim ayı etkinliği ile bir dizi ürünlerinin üretimi durdurulabilir.

Apple'ın bir sonraki etkinliğinin bu ay içerisinde iPad ve Mac odaklı olarak gerçekleşmesi bekleniyor ancak yeni ürünlerin tanıtımı aynı zamanda eski birçok ürünün üretiminin artık durdurulacağı anlamına geliyor. Doğal olarak etkinliğin ardından muhtemel kuvvetle aşağıda yer verdiğimiz ürünlerin üretimine artık son verilecek.

M3 MacBook Pro

Apple'ın M4, M4 Pro ve M4 Max işlemcilere sahip yeni 14 inç ve 16 inç MacBook Pro'ları tanıtması bekleniyor. İşlemci yükseltmeleri dışında yeni MacBook Pro'lar büyük çoğunlukla önceki sürümleriyle aynı olacak. Herhangi bir tasarım değişikliği beklenmiyor ancak standart model MacBook Pro'nun 16 GB RAM ile gelmesi muhtemel.

Ayrıca standart model MacBook Pro'nun Uzay Grisi yerine Uzay Siyahı rengiyle geleceği iddiaları da mevcut.

M2 Mac mini

Apple bu ay, Mac mini'nin yenilenmiş tasarımını tanıtacak. Apple Mac mini'yi en son Ocak 2023'te M2 ve M2 Pro işlemcileriyle güncellemişti. Son güncelleme Pro işlemcili ilk Mac mini'yi getirmişti ve bu ay Mac mini'nin yeniden tasarımlı hâliyle M4 ve M4 Pro işlemcilerden gücünü alması bekleniyor.

M3 iMac

Ayrıca bu ay iMac'in de M3 işlemciden M4 işlemciye yükseltilerek yenilenmesi bekleniyor. Ayrıca Magic Keyboard, Magic Mouse ve Magic Trackpad'in Lightning'den USB-C'ye geçişini görmemiz de muhtemel.

iPad mini 6

Apple'ın nihayet iPad mini'yi 3 yıl sonra yenilemesi bekleniyor. Apple Intelligence'ı destekleyen yeni bir işlemciye sahip olması beklenen yeni iPad mini 7, Apple Pencil Pro desteği, yeni bir ekran ve standart modelde 128 GB depolama alanı ile gelecek gibi görünüyor.

Peki siz Apple'ın bu ayki etkinlikte neleri tanıtacağını düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.