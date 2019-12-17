Apple, Çalışanlarına Ücretsiz Genetik Testi Hizmeti Sunacak

Apple, Kaliforniya'daki çalışanlarının bir kısmına ücretsiz genetik görüntüleme hizmeti veriyor. Şirket DNA dizileme start-up'ı Color ile anlaşırken hizmet, Apple yerleşkesindeki sağlık kliniklerinde verilecek.

Apple, Kaliforniya yerleşkesindeki çalışanların bir bölümüne DNA dizileme şirketi Color'dan ücretsiz genetik görüntüleme hizmetine erişme fırsatı sunuyor. Şirketin hizmetine, yerleşkede sağlık klinikleri aracılığıyla erişilecek. Apple'ın 'AC Wellness' adı verilen sağlık klinikleri, yerleşkenin içerisinde olmasına rağmen Apple'dan ayrı bir şirket. AC Wellness'ın birkaç aydır Color ile birlikte çalıştığı belirtiliyor. Apple'ın bu hamlesi, çalışanlarına yönelik sağlık harcamalarını azaltmaya yönelik tutumunun bir başka göstergesi olarak değerlendiriliyor.

Color'ın genetik görüntülemelerinden elde edilen bilgiler, genetik rehberlik ile birlikte gelecek ve AC Wellness doktorları tarafından değerlendirilecek. Çalışanların ihtiyaç duyduğu tıbbi gereklilikler böylece ihtiyaca göre ve verimli bir şekilde düzenlenecek.

Testlerle kanser ve kalp rahatsızlıkları tespit edilecek:

Color'ın testleri kanser ve kalp rahatsızlıkları gibi sık görülen ve gen mutasyonları kaynaklı hastalıkları saptıyor. Teorik olarak genetik tarama, endişe uyandıran sonuçlar veriyorsa doktorlar, hastalığın gelişmesi ya da ilerlemesinden korunmak için hastaya özel önleyici tedavi planları geliştirebiliyor.

Genetik taramanın özellikle kalp ve damar hastalıkları konusunda Apple'ın maliyetlerini azaltabileceği belirtiliyor. RTI International tarafından yapılan bir araştırmaya göre ABD'de kalp rahatsızlıkları, önümüzdeki 20 yıl içerisinde 1 trilyon dolara mal olabilir.

Birçok şirket, hem maliyetleri azaltmak hem de çalışanlarının sağlık hizmetine hızlı erişimini sağlamak için bu yola başvuruyor. Amazon tarafından başlatılan Amazon Care uygulaması, Walmart tarafından genişletilen tele-sağlık hizmetleri ve kişiselleştirilmiş sağlık görevlisi hizmetleri bunlardan yalnızca bazıları. 2019 itibarıyla şirketlerin çalışanlarına ödediği yıllık ortalama sağlık hizmetinin değeri 14.500 dolara çıkmış durumda. Bu maliyetler, 10 sene önce 9.800 dolardı.

Maliyetlerin daha da artması, şirketleri başka yaratıcı yöntemler bulmaya zorluyor. Öte yandan genetik test araştırmaları, Apple'ın klinik araştırma çabalarına yeni bir değer katabilir. Şirket, klinik araştırma ortaklıkları bulmak istediğini daha önce açıklamıştı. Şirket, Apple Watch'u bir sağlık ürünü olarak tasarlarken tıbbi araştırma devleriyle de ortaklıklar kuruyor.

Tüketiciler, kendi sağlık verilerini büyük teknoloji firmalarıyla paylaşmaktan endişe duyuyor. Araştırmalara göre ABD'li tüketicilerin yalnızca %10'u büyük teknoloji şirketlerine sağlık bilgilerini vermek istiyor. Yine tüketicilerin yalnızca %42'si Apple'ı güvenilir buluyor.