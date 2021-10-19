Apple, ‘Evrensel Kontrol’ Özelliğini Ertelediğini Duyurdu

Apple, yalnızca bir klavye ve fare ile birden çok cihazın kontrol edilmesini sağlayan Evrensel Kontrol özelliğini ertelediğini açıkladı. iPad ve MacBook gibi ürünler arasında veri aktarımını kolaylaştıran özellik, 25 Ekim'de piyasaya sürülecek macOS 12 Monterey ile değil, sonraki bir dönemde kullanıma sunulacak.

ABD merkezli teknoloji devi Apple, WWDC 2021 etkinlikleri kapsamında "Evrensel Kontrol" isimli yeni bir özellik duyurmuştu. Bu özellik, tek bir klavye ve fare ile birden çok cihazın kontrol edilmesini sağlıyor, bu sayede örneğin bir iPad ile bir MacBook arasında kolaylıkla veri aktarımı yapılabilmesini sağlıyordu. Şirket, daha önce yaptığı açıklamalarda bu özelliğim macOS 12 Monterey ile piyasaya sürüleceğini duyurmuştu.

Ancak yaşanan son gelişmeler, Evrensel Kontrol özelliğinin gecikeceğini gözler önüne seriyor. Zira macOS 12 Monterey'in internet sitesinde bir güncelleme yapan şirket, özelliğin sonraki bir dönemde kullanılabilir olacağını duyurdu. Yani kullanıcılar, 25 Ekim'de piyasaya sürülecek macOS 12 Monterey'in ilk kararlı sürümünde bu özellik ile tanışamayacaklar.

Gecikmenin nedeni açıklanmadı

Aslına bakacak olursak Evrensel Kontrol, kullanıcıların ilk kez bu yıl duydukları bir şey değildi. Şirketin en azından birkaç yıldır bu özellik üzerinde çalıştığı biliniyordu. Ancak görünen o ki Apple, bir şeyleri yolunda götüremedi ve Evrensel Kontrol özelliğini geciktirmeye karar verdi. Apple, neden böyle bir gecikme yaşandığına dair bir açıklamada bulunmadı.

Apple'ın macOS 12 Monterey güncellemesi, yalnızca Evrensel Kontrol özelliğinden ibaret değil. Şirket, yaptığı çalışmalarla yepyeni bir Safari'yi, yenilenmiş bir Odak Modu'nu ve daha pek çok yeniliği kullanıcıların beğenisine sunacak. Peki bu işletim sistemi güncellemesi, hangi bilgisayar modellerinde kullanılabilir olacak? İşte o sorunun cevabı...