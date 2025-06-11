Apple, Brad Pitt’in başrolünde olduğu F1 filmi için iPhone’un titreşim motorunu kullanan özel bir fragman yayımladı. Yeni fragman, sahnedeki aksiyonla senkronize titreşimler sunuyor ve yalnızca iOS 18.4 ve üzeri sürümlerde TV uygulamasında izlenebiliyor. Film 26 Haziran'da vizyona girecek.

Apple, Brad Pitt’in başrolde olduğu yeni F1 filmi için oldukça ilginç bir fragman paylaştı. Bu fragman diğerlerinden biraz farklı çünkü sadece iPhone’un TV uygulamasında izlenebiliyor ve izlerken sahnedeki hareketlerle senkronize titreşimler hissediyorsunuz. Yani ekranda F1 arabaları gaza bastığında, o motor titreşimleri elinizde de hissediliyor. Fragman, hem görsel hem fiziksel bir deneyim sunuyor diyebiliriz.

Brad Pitt’in başrolde olduğu yeni F1 filmi için hazırlanan fragman, iPhone kullanıcılarına özel bir deneyim sunuyor. Sadece TV uygulamasında izlenebilen bu fragman, iPhone’un titreşim motorunu kullanarak sahnedeki aksiyona göre titreşimler üretiyor.

26 Haziran'da vizyona girecek

Fragmanda, F1 araçları piste çıktığında iPhone da adeta onlarla birlikte gaza basıyor. Hızlandıkları anlarda güçlü titreşimler hissediliyor, daha ufak sahnelerde ise daha yumuşak titreşimler devreye giriyor. Bu deneyimi yaşayabilmek için iOS 18.4 ya da üzeri bir sürüm gerekiyor. Fragman, iPhone’daki TV uygulamasının TV+ sekmesinde yer alıyor.

Filmde Brad Pitt, bir zamanlar büyük umut vaat eden ama geçirdiği kaza sonrası kariyeri yarım kalan bir F1 pilotunu oynuyor. Yıllar sonra pistlere dönen bu karakter, eski takım arkadaşının zor durumdaki F1 takımı için son şans olarak görülüyor.

Film, ABD’de 26 Haziran’da sinemalarda gösterime girecek. Sinema macerasının ardından da Apple TV+’ta izlenebilecek. Öte yandan bu filmin Apple’ın bir süreliğine son büyük bütçeli sinema projesi olabileceği de konuşuluyor.

Filmin titreşim destekli olmayan fragmanına aşağıdan göz atabilirsiniz: