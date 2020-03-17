Fortune, modern zamanların en iyi 100 tasarımını açıkladı. Kamuoyu ile paylaşılan listeye damgasını vuran Apple, 8 farklı ürünüyle listede yer alırken birinciliği de kimseye bırakmadı.

ABD merkezli Apple, teknoloji sektörünün en önemli isimlerinden bir tanesi. Şirket, özellikle de tüketici elektroniği grubundaki akıllı telefonları ve bilgisayarlarıyla ön plana çıkıyor. 2007 yılında Apple'ın efsane CEO'su Steve Jobs tarafından tanıtılan iPhone'lar, günümüze kadar 2 milyardan fazla satmayı başardı. Şimdiyse Apple, iPhone tasarımıyla dünyanın en prestijli unvanlarından bir tanesini kazandı.

ABD'nin en eski iş dergilerinden bir tanesi olan Fortune, "modern zamanların en iyi 100 tasarımı" listesini yayımladı. Şirket, listede kendisine 8 kez yer bulurken; listenin birinci, ikinci ve onuncu sıralarını kapmayı da başardı. Dilerseniz şimdi, Apple'ın bu listedeki yerlerine yakından bakalım.

Fortune dergisi tarafından yayımlanan modern zamanların en iyi 100 tasarımı listesinin ilk sırasında iPhone bulunuyor. Fortune, ilk iPhone'un dünya çapında büyük bir ses getirdiğini belirterek, gelinen süreçte Apple'ın bu kadar değerli bir şirket olmasını sağlayan esas nedenin iPhone olduğunu vurguluyor. Ancak Apple'ı Apple yapan şeyin tek başına iPhone olduğunu söylemek, çok da doğru bir yaklaşım değil.

Apple 1984 yılında, Macintosh olarak isimlendirdiği kişisel bilgisayarını tüketicilerin beğenisine sundu. Macintosh, ne ilk bilgisayar ne de ilk grafik arayüzüne sahip olan ürün değildi ancak tüketicilerin tüm beklentileri, Macintosh tarafından karşılanabiliyordu. İşte Macintosh'un bu eksiksiz yapısı, Fortune ekibinin gözünden kaçmıyor ve modern zamanların en iyi 100 tasarımı listesindeki ikinci sırayı almaya hak kazanıyor.

Listenin onuncu sırasına geldiğimizde Apple'ın 2001 yılında piyasaya sürdüğü iPod karşımıza çıkıyor. Müzik endüstrisinde hem benzersiz bir deneyim yaşatan hem de müzik sektörünün geleceğini belirleyen iPod'lar, özellikle de piyasaya sürüldüğü ilk dönemlerde büyük bir ses getirmişti. Ancak akıllı telefon sektöründe yaşanan gelişmeler bu ürünlere olan ilgiyi düşürdü.

Fortune'un modern zamanların en iyi 100 tasarımı listesinin; 14. sırasında MacBook Pro, 22. sırasında App Store, 29. sırasında iOS işletim sistemi, 46. sırasında Apple Watch ve 64. sırasında da ApplePay bulunuyor. Eğer listenin tümüne erişmek isterseniz, burada bulunan bağlantıyı kullanarak Fortune'un resmi internet sitesine erişebilirsiniz.