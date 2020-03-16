Apple'dan Yeni iPad'in Yolda Olduğuna Dair Bir İpucu Geldi

Apple, Avrasya Ekonomi Komisyonu (EEC) veritabanına ekleme yaparak yeni bir iPad'in geleceğinin sinyallerini verdi. Bu haber her ne kadar iPad almak isteyenleri heyecanlandırsa da yeni çıkacak iPad'in özellikleri hakkında bir bilgi bulunmuyor.

Apple'ın ürünlerini Asya ve Avrupa'da satabilmesi için bunları Avrasya Ekonomi Komisyonu (EEC) veritabanına eklemesi gerekiyor. Geçtiğimiz günlerde EEC veritabanına bir ekleme yapan Apple'ın yakın zamanda bir iPad modeli çıkarması bekleniyor.

Bilindiği üzere geçmişte Apple, bu veritabanına ekleme yaptıktan sonraki 1 ay içerisinde eklenen ürünü satışa çıkarıyordu. Belki de Apple, yakın zamanda bir sürprizle karşımıza çıkabilir.

iPad'in özelliklerine yer verilmedi:

Maalesef EEC'de ürünün iPadOS 13 çalıştıracağı haricinde bir bilgi bulunmuyor. Apple'ın mart ayında yapılacak olan bir etkinlikle 3 kameralı iPad Pro'yu tanıtacağına dair söylentiler bulunuyordu fakat bu etkinlik Corona virüsü nedeniyle diğer birçok etkinlik gibi iptal oldu.

Eklenen ürün, giriş seviyesinde bir iPad'i de temsil ediyor olabilir. Ayrıca tedarik sorunları da şirketin yeni ürünleri ne zaman tanıtacağını etkilemiş olabilir. Bu yüzden Apple'ın yeni ürünlerinin ne zaman satışa sunulacağı hakkında bir fikrimiz bulunmuyor.

Apple'ın Beats Powerbeats 4 kablosuz kulaklıklarını çıkarmaya hazırlandığı biliniyor yani şirket, bu ay veya önümüzdeki ay yeni ürünleri piyasaya çıkarmayı planlıyor olabilir. Bilindiği gibi yeni iPad Pro modellerinin geçen ay üretim aşamasında olduğuna dair de duyumlar bulunuyordu.

Apple'ın bu sene neredeyse her iPad modeli için revizyon yapacağı konuşuluyor. Apple hakkında yaptığı tahminlerde genelde yanılmayan Ming-Chi Kuo, geçen hafta iPad mini, 10,2 inçlik iPad, ve 12,9 inçlik iPad Pro'ya bu sene içerisinde Mini LED ekranların geleceğini söylemişti.