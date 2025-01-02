Yeni bir iddiaya göre Apple geçmişteki geleneğini sürdürerek bu yıl iPhone 16 için yeni bir renk seçeneğini piyasaya sürecek.

Apple bahar aylarında iPhone'lar için yeni renk seçeneği sunmayı gelenek hâline getirmiş durumda. Geçtiğimiz yıl iPhone 15 serisi için bu geleneği atlamış olsa da bu yılın baharında iPhone 16 için yeni bir renk seçeneğiyle kullanıcıları şaşırtabileceği konuşuluyor.

Her ne kadar bu konuda Apple'dan henüz resmî bir bilgi gelmese de teknoloji dünyasındaki bazı kaynaklar bu ihtimali destekliyor.

Sarı renk iPhone 16 yolda olabilir

Örneğin Çin merkezli Weibo'dan Fixed Focus Digital, Apple’ın iPhone 16 serisinin toplamda yedi yeni renk seçeneğine sahip olacağını iddia etmişti.

Şu ana kadar bu renk seçeneklerinden sadece beş tanesini gördük. Fixed Focus Digital, görmediğimiz iki rengin mor ve sarı olduğunu iddia ediyor.

Geçmişte hangi renkler gelmişti?

iPhone 14 : 2023'ün Mart ayında sarı renk seçeneği geldi.

: 2023'ün Mart ayında sarı renk seçeneği geldi. iPhone 13 : 2022'nin Mart ayında yeşil renk seçeneği geldi.

: 2022'nin Mart ayında yeşil renk seçeneği geldi. iPhone 12: 2021'in Nisan ayında mor renk seçeneği geldi.

Apple’ın bahar dönemine dair planları sadece yeni iPhone 16 rengiyle de sınırlı değil. Şirket; yeni MacBook Air modelleri, iPhone SE 4 (ya da iPhone 16E) ve AirTag 2 ile kullanıcıları memnun etmeyi planlıyor.

Peki siz iPhone 16'nın yeni renginin ne olmasını isterdiniz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.