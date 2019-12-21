2020 Yılındaki 5G'li Telefon Tahminleri Ortaya Çıktı

Mobil teknoloji alanında işler kızışmış durumda. Açıklanan raporlara göre Huawei 5G pazarında lider konumdayken Apple ve Samsung, Huawei'nin hemen peşinden geliyor. Xiaomi ise takipçilerini hayal kırıklığına uğratarak listede üst sıralara yerleşemedi.

Teknoloji dünyasında son senelerde kendinden en çok bahsettiren konuların başında şüphesiz ki 5G teknolojisi var. Daha şimdiden son derece ilgi gören yeni teknoloji, görünüşe göre bir süre daha gündem olma özelliğini kaptırmayacak. Bazı Uzakdoğu ülkelerinde kısıtlı çevreler tarafından deneme uygulamalarına başlanan 5G, cep telefonlarındaki internet hızını oldukça yukarı çekecek ve rakip firmalar daha şimdiden yarış halinde.

Endüstri analiz firması Counterpoint Research şu sıralar yayınladığı yeni raporla oldukça konuşuluyor. 5G akıllı telefon üreticilerinin 2020’de ne kadar ilerleyebileceği ve yıl sonuna kadar pazar payı grafiğinde ne şekilde sıralanacağına dair düzenlenen rapora göre, 5G cihaz pazarında son yıllarda büyük bir atak yapan Huawei firması ve alt markası Honor’un listelere liderlik etmesi bekleniyor. Apple ve Samsung ise onu izleyen konumda sıralanırken Xiaomi ilk 5’te yer almıyor.

Raporun sıralamasında Oppo ve Vivo’nun dördüncü ve beşinci sırada yer alması bekleniyor. Xiaomi ise bu markaların ardından ancak altıncı sıraya konumlanabilmiş durumda. LG, OnePlus, Google ve Motorola da pazarda arka arkaya sıranarak listenin ilk 10’unu böylece tamamlıyor ancak son dört sırada yer alan firmaların pazar paylarının rakiplerine kıyasla çok daha düşük olduğu açıkça görülüyor.

Reklam payında ilk üçten beklenti büyük

Teknolojinin gelişmesi ve yaygınlaşmasında şüphesiz ki reklamın rolü çok büyük. Bu noktada Huawei, Apple ve Samsung’a büyük iş düşmesi bekleniyor. Üç üreticinin 5G’nin benimsenmesini hızlandıracak çalışmalar ve yeni cihaz tasarımlarıyla ana akımda sıkça yer alması ve geliştirilen kampanyalar sonucu, 5G’nin tanıtımı geniş kitlelere yayılabilecek.