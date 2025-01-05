Apple Intelligence'ın iPhone'larda kapladığı yer miktarı 2 kata yakın oranda artış gösterdi. Nedeni ise iOS 18.2'yle gelen özellikler.

Apple, çok beklenen yapay zekâ özellikleri Apple Intelligence’ı geçtiğimiz aylarda resmen kullanıma sunmaya başlamıştı. Şimdilik İngilizce olarak iPhone 15 Pro ve tüm iPhone 16 modellerinde sunulan bu özellikler için 4 GB’lık yer gerekeceği de şirket tarafından belirtilmişti.

Ancak artık bu durum değişti. Apple Intelligence için gerekli olan depolama miktarı, 4 GB’tan 7 GB’a kadar yükseldi ve neredeyse 2 katına çıktı.

Yeni özellikler nedeniyle 7 GB yer kaplıyor

Apple, iOS 18.2 sürümüyle birçok yeni Apple Intelligence özelliğini iPhone modellerine getirmişti. Bu sürümde Image Playground, Genmoji, ChatGPT entegrasyonu, yeni Mail uygulaması ve dahası telefonlarda sunulmaya başladı.

Tabii ki bu kadar yeni özelliğin gelişiyle kullanılan depolama miktarı da yükseldi. Bu nedenle de en başta 4 GB olan hafıza gereksinimi, 7 GB seviyesine kadar yükseldi. Ortalama olarak cihazın %3,3’ünü kaplarken artık %5,5’ini kaplıyor. Tabii bu 128 GB’lık modeller için geçerli. Pro Max’te minimunm 256 GB sunulduğunu belirtelim. iPhone 15 veya 16 Pro Max sahibiyseniz Apple Intelligence cihazınızın 2,7’sini kaplıyor.

Apple Intelligence’ın tamamen hâlâ kullanıma sunulmadığını belirtmek gerek. Bu da zamanla yapay zekâ özellikleri daha fazla yer kaplayabilir demek. Yani önümüzdeki iOS sürümlerinde çok daha fazla depolama gerektirdiğini görmemiz olası.