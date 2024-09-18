Apple'ın yapay zekâ aracı Apple Intelligence, gelecek yıl yeni ülkelerde kullanılabilir olacak.

Apple Intelligence, ekim ayında yayımlanacak olan iOS 18.1 güncellemesi ile birlikte ABD'de sadece İngilizce olarak kullanıma açılacak. Gelecek yıl yapay zekâ özelliklerini kullanmak için yeni dil seçenekleri sunulacak. Apple Intelligence, iPhone 15 Pro ve iPhone 16 modellerinde kullanılabilecek.

Apple'dan yapılan açıklamaya göre gelecek yıl yedi farklı ülkede daha Apple Intelligence kullanılmaya başlanacak. Bu ülkelerden beşinde Apple Intelligence ülkelerin kendi ana dilinde kullanılabilecek. Cupertinolu dev daha önce Avustralya, Kanada, Yeni Zelanda, Güney Afrika ve Birleşik Krallık'ta yapay zekâ özelliklerinin kullanılabileceğini ifade etmişti.

İşte Apple'ın listesinde yer alan ülkeler:

Hindistan (İngilizce)

Singapur (İngilizce)

Almanya (Almanca)

İtalya (İtalyanca)

Güney Kore (Korece)

Portekiz (Portekizce)

Vietnam (Vietnamca)

Öte yandan Apple Intelligence'a eklenecek diller bu kadarla sınırlı da değil. Çince, Fransızca, Japonca ve İspanyolca desteğinin de geleceği daha önce belirli olmuştu.

iOS 18.1, şu anda beta aşamasında geliştiricilere açık. Geliştiricilerin erişim sağlayabildiği özellikler arasında metinlerde yazım kontrolü, bildirim özetleri, mesajlar için tavsiye edilen cevaplar, fotoğraflardan istenmeyen ögeleri çıkarmayı sağlayan "Clean Up" aracı da kullanılabiliyor.

Dijital Pazarlar Kanunu gereği Apple Intelligence, Avrupa Birliği ülkelerinde iPhone ve iPad'lerde yer alamayacak ve sadece M1 veya daha yeni işlemciye sahip Mac cihazlarda bulunacak. Apple bu konuyla ilgili olarak Avrupa Komisyonu ile görüşmelere devam ediyor.