Yeni bir iddiaya göre Samsung Galaxy S25 Ultra, en ince çerçeveli Apple ürünü olan iPhone 16 Pro'dan daha ince ekran çerçeveleriyle gelecek.

Apple’ın iPhone 16 modellerini tanıtmasının ardından tüm gözler Samsung’a çevrilmiş durumda. Güney Koreli şirket, 2025 başında iPhone 16’ya direkt rakip olacak amiral gemisi telefonları S25 ailesini tanıtacak. Tanıtım tarihi yaklaştıkça cihazlar hakkında bilgi geliyordu.

iPhone 16 Pro rakibi olacak S25 Ultra hakkında da detaylar sızıyordu. Örneğin birkaç gün tasarımının ortaya çıktığını görmüştük. Şimdi ise ekranıyla ilgili bilgiler geldi ve iPhone 16 Pro ile nasıl farklarının olacağı görüldü.

Samsung Galaxy S25 Ultra, iPhone 16 Pro’dan daha ince çerçevelere sahip olacak

Akıllı telefonlar hakkında sızıntılarıyla tanıdığımız Ice Universe, S25 Ultra’nın yeni render görüntülerini paylaştı. Bu görüntülerde telefon, iPhone 16 Pro ile yan yana getirildi ve karşılaştırıldı.

İddiaya göre Samsung, ekran çerçevesi konusunda daha da ince bir tasarıma gidecek. Öyle ki Ultra modelin S24 Ultra’dan 0,2 mm daha ince çerçeveye sahip olacağı söyleniyor. Ayrıca cihazın 8,2 mm inceliğe sahip olacağı da belirtilmiş.

iPhone 16 Pro’nun gerçekten çok ince çerçevelerle geldiğini görmüştük. Hatta şimdiye kadarki en ince çerçeveli Apple ürünü olarak nitelendirilmişti. Ancak iddialar, Samsung’un bu konuda iPhone 16’yı geride bırakacağını gösterdi. S25 Ultra hem çerçeve hem de telefonun kalınlığı konusunda önde olacak. iPhone 16 Pro’nun 8,5 mm kalınlıkta olduğunu ekleyelim.

S25 Ultra’da iPhone 16 Pro Max gibi 6,9 inçlik bir ekran göreceğiz. Bunun dışında yeni Snapdragon 8 Gen 4, 16 GB’a kadar RAM, iyileştirilmiş şarj ve kamera özellikleri gibi yenilikler karşımıza çıkacak.