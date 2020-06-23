Apple, Geliştiriciler İçin Geri Bildirim Asistanı’nı Tanıttı

Apple, dün başlayan geliştirici konferansı WWDC 2020’de işletim sistemlerinin yeni sürümlerinin yanında yeni araçlarını da tanıttı. WWDC’de tanıtılan araçlar arasında iOS 14 ve macOS Big Sur için beraber hizmet verecek Teams for Feedback Asistant’ı (Ekipler İçin Geri Bildirim Asistanı) da yer alıyor.

Apple, dün başlayan geliştirici konferansı WWDC 2020’de hemen hemen bütün işletim sistemlerinin yeni sürümlerini tanıttı. Teknoloji devi, işletim sistemlerinin yeni sürümlerinin yanında yeni sürümler ile birlikte gelecek araçlarını da tanıttı.

iOS 14 ve macOS Big Sur’da çalışacak olan Teams for Feedback Asistant, aynı projede çalışan geliştiricilerin, tespit ettikleri hataları Apple’a kolayca bildirebilmelerini sağlayacak. Apple’a bildirilen hatalar, Teams for Feedback Asistant sayesinde ekibin diğer üyeleri tarafından da görülebilecek.

Geri Bildirim Asistanı; iOS, macOS, tvOS ve watchOS gibi işletim sistemleri için yazılım geliştiren geliştiricilerin sorunları bildirmesi için özel bir portal olarak geliştirildi. Geri Bildirim Asistanı sayfasında Apple yeni aracını, “Ekibinize ait geri bildirimleri; Apple Geliştirici Programı, Apple Geliştirici Girişim Programı ve Apple İşletme Yönetimi veya bir kuruluşun parçasıysanız otomatik olarak görünen, ekibe özgü gelen kutusunda görüntüleyebilir ve iş birliği yapabilirsiniz” şeklinde tanımladı.

Apple’ın yeni aracı iş birliğine dayalı bir araç olduğu için Apple Geri Bildirim Asistanı’nın yeni Ekipler seçeneğini, yukarıda da belirtildiği gibi, Apple Geliştirici Programı, Apple İşletme Yönetimi veya Apple Okul Yönetimi üyeleri kullanabiliyor.

Uygun üyeliğe sahip geliştiriciler, iOS 14 ve macOS Big Sur için Geri Bildirim uygulamasındaki Ekipler özelliğine buradaki bağlantıdan erişebilirler. Hali hazırda beta programına dahilseniz Apple’ın geliştiriciler için yayınladığı hataların nasıl bildirileceğiyle ilgili buradaki makaleye de göz atabilirsiniz.