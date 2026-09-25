Apple, iOS 27 güncellemesiyle birlikte yenilenen ebeveyn denetimi ve çocuk güvenliği özelliklerini öne çıkaran yeni bir tanıtım videosu paylaştı.

Apple, yakın zamanda yayımladığı iOS 27 güncellemesiyle birlikte özellikle ebeveynleri yakından ilgilendiren yepyeni özellikler de tanıtmıştı. Artık iPhone’larda çocukların korunması için bir sürü yenilik yer alıyordu.

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Şimdi ise şirket, iOS 27’ye geçen ebeveynleri yeni çocuklara yönelik özellikler konusunda iyice bilgilendirmek için bir video paylaştı. İşte o video ve iOS 27’yle iPhone’lara gelen ebeveyn kontrolleri.

iOS 27’yle nasıl ebeveyn kontrolü özellikleri geliyor?

Şirketin aktardığı bilgilere göre, iOS 27 ile birlikte çocuk hesapları oluşturmak çok daha basit bir hâle getirildi ve kullanıcı arayüzü ebeveynler için sezgisel bir yapıya kavuşturuldu. Yeni sürümle birlikte geliştirilen denetim araçları, ebeveynlerin çocuklarının erişebileceği uygulama türlerini doğrudan seçebilmesine imkân tanıyor. Bunun yanı sıra, sistemde yer alan "Satın Alma İsteği" fonksiyonu sayesinde çocuklar yeni bir uygulama veya oyun indirmek istediklerinde ebeveynlerinden onay talep edebiliyor.

iOS 27 kapsamındaki yenilikler sadece uygulama indirmeleriyle sınırlı kalmıyor; internet gezintisi ve doğrudan iletişimi de güvence altına alıyor. “Gezinme İsteği" özelliği, ebeveynlerin Safari tarayıcısı üzerinden çocukların ziyaret edebileceği web sitelerini engellemesine veya bunlara izin vermesine olanak tanıyor. Ayrıca ebeveynler, çocuklarının telefon araması gerçekleştirebileceği ve mesaj gönderebileceği kişileri sınırlandırabiliyor.

İletişim tarafındaki en dikkat çekici gelişmelerden biri ise Mesajlar ve FaceTime uygulamalarına entegre edilen İletişim Güvenliği altyapısı. Bu özellik, iletilen görsel ve videolarda yer alan şiddet ve çıplaklık ögelerini otomatik olarak tespit edip engelleme yeteneğine sahip. Cihaz kullanım sürelerini yönetmek isteyen ebeveynler için "Zaman İzinleri ve Programlar" seçeneği sunulacak. Bu araçlar; çocukların erişim yetkilerini güne, saate veya yapılan aktiviteye göre özelleştirmeye imkân sağlarken, okul saatleri boyunca uygulama kullanımını kısıtlama opsiyonuna da sahip.