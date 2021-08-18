Apple, geçtiğimiz haftalarda duyurduğu "iCloud'daki fotoğraf ve içeriklerin taranması" kararı nedeniyle Corellium adında bir araştırma şirketi tarafından ABD'de dava edildi. Davayı kaybeden Apple, şimdi karara itiraz etmeye hazırlanıyor.

ABD merkezli teknoloji devi Apple, son birkaç yıldır Corellium isimli bir şirketle davalık durumda. Bu şirket, iOS'un sanal bir versiyonunu oluşturarak iOS uygulamaları ve işletim sistemi üzerinde araştırmalar yapılabilmesine imkan tanıyor. Apple ise bunun hukuksuz olduğunu savunarak, pek çok siber güvenlik şirketine hizmet veren Corellium'u devre dışı bırakmaya çalışıyor. Şimdi, bu iki dev şirket arasında yeni bir gerilim yaşanmaya başladı.

Geçtiğimiz haftalarda sizlerle paylaştığımız bir içeriğimizde, Apple'ın çocuk istismarını önlemek için hayata geçirdiği bir uygulamadan bahsetmiştik. Şirket, bu uygulama kapsamında iCloud'a yüklenen içerikleri tarayacak, bu içerikler arasında çocuklara ait pornografik görüntüler olup olmadığını tespit edecekti. Sadece bununla yetinmeyecek Apple, çocuk istismarını tespit ettiği durumda kolluk kuvvetlerine bildirim yapacaktı. Ancak bu tür bir taramaya tepkiler yükseldi. Hatta Apple, söz konusu işlemle ilgili yeni bir açıklama yaptı.

Corellium, Apple'ın iCloud'u taramaya imkan tanıyan yeni uygulamasını da test etmek istedi:

Apple ile Corellium, 2019 yılından beri iOS ekosisteminin simülasyonunu yapan şirketle telif nedeniyle zaten davalıktı. Ancak Apple'ın çocuk istismarıyla ilgili kararı, iki şirketi biraz daha gerdi. Zira Corellium, bu konuyu da ele almak ve özelliğin nasıl çalıştığını incelemek istemişti. Konuyla ilgili olarak derhal harekete geçen Apple, Corellium'a yeni bir telif davası açtı. Ancak bu davayı kaybeden Apple, şimdilerde daha çok hırslanmış gibi görünüyor.

Apple, Corellium'a karşı kaybettiği telif davası sonucuna itiraz etmek için harekete geçti. Yani şirket, ne yapıp edip Corellium'u iOS simülasyonundan uzak tutmak istiyor. Bu itiraz, sektör uzmanları tarafından ilginç olarak nitelendirildi. Zira Apple, daha önceki dönemlerde bu süreci uzatmamak için elinden geleni yaparken, şimdiyse durum değişmişti. Corellium CEO'su Amanda Gorton tarafından yapılan açıklamalarda, Apple'ın hem güvenlik araştırmalarını engellemeye çalıştığı hem de bir güvenlik uzmanıymış gibi davranmaya çalıştığı ifade edildi. Apple ile Corellium arasındaki gerilimin nasıl sonlanacağı şimdilik belirsizliğini koruyor.