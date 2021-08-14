Apple: Fotoğraf Tarama Özelliğinin Yanlış Anlaşıldı

Geçtiğimiz hafta duyurduğu ve çocuklara yönelik istismar vakalarının önüne geçmek için kullanılacak sistemine gelen eleştirilerin ardından Apple'dan yeni bir açıklama geldi. Apple yazılım ekibinin yöneticisi, 'özelliğin yanlış anlaşıldığını' ifade etti.

Apple, geçtiğimiz günlerde yeni bir güvenlik sistemini duyurmuştu. Çocuk istismarının önüne geçmek için kullanılacak bu yeni sistem, iCloud'a yüklü fotoğrafların taranması ve çocuk istismarı görüntüleri ile karşılaştırılarak istismar içeren görüntülerin olması durumunda yetkililere bildirilmesini içeriyordu.

Ancak Apple geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklama ile yalnızca 'gerekli görülen' kişilerin bildirileceğini ifade etmişti. Bu da beraberinde farklı bir açıdan başka tartışmaları getirdi. Son derece önemli bir amaca hizmet etmek için tanıtılan sistem, her şeye rağmen tanıtıldığı günden beri eleştiri oklarının hedefi haline gelmiş durumda. Teknoloji dünyasından önemli isimler sistemin farklı amaçlar için kişisel gizliliği ve güvenliği zarara uğratacak şekilde kullanılabilir olduğunu düşünüyor. Apple ise tartışmaların başladığı andan itibaren bu söylemlere karşı kendini savunuyor.

'Sistemin çalışma şekli yanlış anlaşıldı':

Konuya ilişkin açıklama yapan son isim, Apple yazılım ekibinin yöneticisi Craig Federighi oldu. Federighi, konuyla ilgili olarak The Wall Street Journal ile gerçekleştirdiği bir röportajda, sisteme gelen eleştirilerin yanlış anlaşılmış olmasıyla ilgili olduğunu ifade etti.

Federighi, röportajında en geniş özetle Apple'ın kişisel veri gizliliği konusunda ne kadar hassas olduğunu, kişilerin tüm verilerinin gizlililiğinin Apple'ın güvencesinde olduğunu, sistemin kötüye kullanımdan korunduğunu söyledi.

Ayrıca sistemin iCloud'a yüklü tüm fotoğrafları taramayacağını; aslında gerçekleştirilecek işlemin fotoğrafları taramadan ziyade görüntülerin kodlarının çocuk istismarı içeren görüntülerin yer aldığı bir veritabanı ile karşılaştırmadan ibaret olduğunu bir kez daha vurguladı. Burada 'fotoğrafların taranması' noktasının yanlış anlaşılma olduğu, daha önceki Apple açıklamalarında da yer almıştı.

Federighi açıklamasında durumu ''Diğer bulut servislerine bakarsanız, tüm fotoğrafları tek tek taradıklarını ve analiz ettiklerini görürsünüz; biz insanların fotoğraflarına bakmadan onları taramanın bir yolunu bulmak istedik. Bu 'Çocuğunun küvette bir fotoğrafı var mı?'' ya da ''Herhangi bir pornografik görüntü var mı?'' gibi bir soru sorup bir tarama yapmak değil; sadece belirli çocuk pornosu görüntülerinin parmak izlerini arayarak eşleme yapmak'' sözleriyle özetledi.