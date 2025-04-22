Yeni çıkan sızıntılara göre Apple, iPhone 17e için hazırlık aşamasını tamamlamış durumda ve üretim aşamasına geçmeye hazırlanıyor.

Çin'den gelen yeni bir rapora göre Apple, iPhone 17e için üretim aşamasına geçmeye hazırlanıyor. iPhone 16e ile birlikte orta segment kullanıcıları için güçlü bir alternatif sunmaya başlayan Apple, görünüşe göre yeni seride yer alacak 'uygun fiyatlı' modeli üzerinde çalışmaya başlamış durumda.

Çinli sosyal medya platformu Weibo üzerinden gelen bilgiler, Apple’ın iPhone 17e için hazırlıklarda son aşamaya geldiğini gösteriyor. Sızıntıyı paylaşan kaynak, Apple’ın iPhone 17e'yi önümüzdeki yılın Mayıs ayında piyasaya sürmeyi planladığını öne sürüyor.

iPhone 17e'den neler bekliyoruz?

Sızıntının kaynağı iPhone SE 4’ün, iPhone 16e adıyla çıkacağını da erkenden bildirmişti. İlk sızıntılara göre iPhone 17e, selefi gibi Apple'ın güncel seride kullanacağı işlemciye sahip olacak.

Apple’ın bu yıl Şubat ayında piyasaya sürdüğü iPhone 16e, iPhone 16 serisinin “en yeni üyesi” olarak lanse edilmişti. Telefon performans açısından amiral gemilerini aratmasa da 60Hz ekran yenileme hızı ve tek kamera ile gelmesi nedeniyle eleştirilmişti.

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