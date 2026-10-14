Apple'ın Katlanabilir iPhone'u Daha Çıkmadan Güncelleme Aldı: İlk Gün Sürprizi!

Apple'ın katlanabilir telefonu iPhone Duo, daha piyasaya çıkmadan güncelleme aldı. Cihazı ilk alan kullanıcıları, telefonu kurarken yeni bir indirme işlemi bekleyebilir.

Apple'ın katlanabilir iPhone'u için geri sayım sürüyor. Cihazın iOS 27.1'in eski bir sürümüyle kutulanacağı, Apple'ınsa daha yenisini şimdiden yayımladığı belirtiliyor. Bu da telefonu ilk açanların güncelleme yapması gerekebileceği anlamına geliyor.

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Apple'ın bu güncellemeyle amacı, iPhone Duo piyasaya çıkmadan önce yazılımdaki olası pürüzleri gidermek. Şu anda inceleme aşamasında olan cihazlar için yayımlanan yeni sürümün, kullanıcılara daha sorunsuz bir başlangıç sunması bekleniyor.

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Cihaz çıkmadan güncellemesi hazır

iPhone Duo'nun 23 Ekim'de Türkiye'de satışa sunulması bekleniyor. Apple'ın yayımladığı yeni sürümün hangi düzeltmeleri içerdiği henüz açıklanmadı. Lansmana kadar başka bir güncelleme yayımlanırsa kullanıcılar, cihazlarını ilk açtıklarında daha yeni bir sürümle de karşılaşabilir.