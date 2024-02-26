Bloomberg'den Mark Gurman, Apple'ın akıllı yüzük projesi üzerinde çalışmadığını iddia etti. Ancak kaynağımız, bunlardan daha fazla ilgili çekici ürünlerin erken aşamada olduğunu söylüyor.

Geçtiğimiz hafta sizlerle paylaştığımız bir haberimizde, ABD merkezli teknoloji devi Apple'ın geleceğe yönelik iddialarından bahsetmiştik. Güney Kore'den gelen haberlere göre şirket, kendi akıllı yüzüğü "Apple Ring"i hazır hâle getirmek için çalışmaları sürdürüyordu. Ancak bugün, bunun tam tersini ortaya koyan yeni bir gelişmeden bahsedeceğiz.

Bu kez kaynağımız, Apple ile ilgili en güvenilir isimlerden bir tanesi olan Mark Gurman. Power On bülteninin bu hafta paylaşılan sayısında konuyla ilgili açıklama yapan Gurman, Apple'ın aktif planları arasında böyle br ürün olmadığını söyledi. Yani Mark Gurman'a göre Apple Ring, şu sıralar gündemde değil. Ancak bu demek olmuyor ki Apple, inovatif ürünler üzerinde çalışmalarını sürdürmüyor.

Apple, iki yeni ürün planlıyor olabilir

Mark Gurman'a göre Apple'ın masaya yatırdığı ürünlerden bir tanesi, bir akıllı gözlük. Bu ürün, Meta ile Ray-Ban ortaklığında geliştirilen ve bir süredir piyasada olan akıllı gözlüklere benzer olacak. Hatta bu gözlüklerin yapay zekâdan güç alan özelliklerle donatılacağı ve AirPods'un yerine geçebileceği söyleniyor. Neticede bu gözlükler, kameralarla, mikrofon ve hoparlörlerle donatılacak.

Hatta...

Mark Gurman tarafından dillendirilen iddiaya göre Apple, AirPods'lar üzerinde de bazı değişiklikler yapmak için uğraşıyor. Bu bağlamda; kaynağımıza göre Apple, AirPods'lara sağlık sensörleri ve kameralar eklemek için de kolları sıvamış durumda. "B798" olarak kodlanan bu yeni ürün, kullanıcılara akıllı gözlük benzeri bir deneyim sunacak. Üstelik bu yeni nesil AirPods'lar, yapay zekâ destekli bazı özelliklerle donatılacaklar.

Tabii tüm bunların henüz erken aşamada olduğu gerçeğini unutmamak lazım. Mark Gurman, Apple'ın akıllı gözlük planlarının bile birkaç yıl ötede olduğunu söylüyor. Bununla birlikte; Mark Gurman'a göre Apple, bu planların bazılarını veya tamamını iptal de edebilir. Yani şu an için beklemekten başka bir çaremiz bulunmuyor.