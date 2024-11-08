Apple, geçtiğimiz haftalarda tanıttığı M4 işlemcili yeni Mac mini, iMac ve MacBook Pro modellerini bugün itibarıyla Türkiye'de satışa sundu. Yeni cihazlar güçlü donanımları ve çeşitli fiyat seçenekleriyle kullanıcıların beğenisine sunuluyor.
Yeni iMac modelleri, 16 GB veya 24 GB RAM ve 256 GB, 512 GB veya 1 TB SSD depolama seçenekleriyle satışa sunuluyor. Fiyatlar ise 59.999 TL ile 86.999 TL arasında değişiyor. MacBook Pro modelleri ise 16 GB'dan 48 GB'a kadar birleşik bellek ve 512 GB ile 1 TB SSD depolama seçenekleriyle 74.999 TL'den başlayıp 184.999 TL'ye kadar çıkıyor. Mac mini ise 28.999 TL'den başlayan fiyatlarla satışta. Fiyat bilgisinin tamamı ise şöyle:
M4 işlemcili yeni Mac mini fiyatı
- 16 GB Birleşik Bellek ve 256 GB SSD Depolama: 28.999 TL
- 16 GB Birleşik Bellek ve 512 GB SSD Depolama: 37.999 TL
- 24 GB Birleşik Bellek ve 512 GB SSD Depolama: 46.999 TL
M4 işlemcili yeni iMac fiyatı
- 16 GB RAM ve 256 GB SSD depolama: 59.999 TL
- 16 GB RAM ve 512 GB SSD depolama: 68.999 TL
- 16 GB RAM ve 1 TB SSD depolama: 77.999 TL
- 24 GB RAM ve 256 GB SSD depolama: 68.999 TL
- 24 GB RAM ve 512 GB SSD depolama: 77.999 TL
- 24 GB RAM ve 1 TB SSD depolama: 86.999 TL
M4 işlemcili yeni MacBook Pro fiyatı:
- 74.999 TL (16 GB birleşik bellek, 512 GB SSD)
- 83.999 TL (16 GB birleşik bellek, 1 TB SSD)
- 92.999 TL (24 GB birleşik bellek, 1 TB SSD)
MacBook Pro M4 Pro (14 inç)
- 94.999 TL (24 GB birleşik bellek, 512 GB SSD)
- 114.999 TL (16 GB birleşik bellek, 1 TB SSD)
MacBook Pro M4 Max (14 inç)
- 149.999 TL (36 GB birleşik bellek, 1 TB SSD)
MacBook Pro M4 Pro (16 inç)
- 114.999 TL (24 GB birleşik bellek, 512 GB SSD)
- 123.999 TL (24 GB birleşik bellek, 1 TB SSD depolama)
- 132.999 TL (48 GB birleşik bellek, 512 GB SSD)
MacBook Pro M4 Max (16 inç)
- 159.999 TL (36 GB birleşik bellek, 1 TB SSD)
- 184.999 TL (48 GB birleşik bellek, 1 TB SSD)