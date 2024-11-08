Apple'ın M4 işlemcili yeni Mac mini, iMac ve MacBook Pro modelleri bugün itibarıyla Türkiye'de satışa sunuldu. İşte merakla beklenen fiyatlar.

Apple, geçtiğimiz haftalarda tanıttığı M4 işlemcili yeni Mac mini, iMac ve MacBook Pro modellerini bugün itibarıyla Türkiye'de satışa sundu. Yeni cihazlar güçlü donanımları ve çeşitli fiyat seçenekleriyle kullanıcıların beğenisine sunuluyor.

Yeni iMac modelleri, 16 GB veya 24 GB RAM ve 256 GB, 512 GB veya 1 TB SSD depolama seçenekleriyle satışa sunuluyor. Fiyatlar ise 59.999 TL ile 86.999 TL arasında değişiyor. MacBook Pro modelleri ise 16 GB'dan 48 GB'a kadar birleşik bellek ve 512 GB ile 1 TB SSD depolama seçenekleriyle 74.999 TL'den başlayıp 184.999 TL'ye kadar çıkıyor. Mac mini ise 28.999 TL'den başlayan fiyatlarla satışta. Fiyat bilgisinin tamamı ise şöyle:

M4 işlemcili yeni Mac mini fiyatı

16 GB Birleşik Bellek ve 256 GB SSD Depolama: 28.999 TL

16 GB Birleşik Bellek ve 512 GB SSD Depolama: 37.999 TL

24 GB Birleşik Bellek ve 512 GB SSD Depolama: 46.999 TL

M4 işlemcili yeni iMac fiyatı

16 GB RAM ve 256 GB SSD depolama: 59.999 TL

16 GB RAM ve 512 GB SSD depolama: 68.999 TL

16 GB RAM ve 1 TB SSD depolama: 77.999 TL

24 GB RAM ve 256 GB SSD depolama: 68.999 TL

24 GB RAM ve 512 GB SSD depolama: 77.999 TL

24 GB RAM ve 1 TB SSD depolama: 86.999 TL

M4 işlemcili yeni MacBook Pro fiyatı:

74.999 TL (16 GB birleşik bellek, 512 GB SSD)

83.999 TL (16 GB birleşik bellek, 1 TB SSD)

92.999 TL (24 GB birleşik bellek, 1 TB SSD)

MacBook Pro M4 Pro (14 inç)

94.999 TL (24 GB birleşik bellek, 512 GB SSD)

114.999 TL (16 GB birleşik bellek, 1 TB SSD)

MacBook Pro M4 Max (14 inç)

149.999 TL (36 GB birleşik bellek, 1 TB SSD)

MacBook Pro M4 Pro (16 inç)

114.999 TL (24 GB birleşik bellek, 512 GB SSD)

123.999 TL (24 GB birleşik bellek, 1 TB SSD depolama)

132.999 TL (48 GB birleşik bellek, 512 GB SSD)

MacBook Pro M4 Max (16 inç)