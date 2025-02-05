Apple, yeni nesil M5 çipinin üretimine başladı. Peki şirketin bu yeni işlemcisi ilk olarak hangi cihazlarda kullanılacak?

Apple yeni nesil M5 çipinin seri üretimine resmen başladı. Şirketin bu yeni işlemcisinin 2025 yılı içerisinde birçok ürün gamında yerini alması bekleniyor.

ET News'in bildirdiğine göre Apple, M5 çipinin paketleme aşamasına geçti. Paketleme, yarı iletken üretimindeki son adım olurken, çiplerin korunması ve diğer bileşenlerle elektriksel bağlantılarını sağlamak için kritik bir rol oynuyor.

Rapora göre ilk üretimin M5 Pro, M5 Max ve M5 Ultra gibi üst düzey modeller yerine standart M5 çipi için yapıldığı bildiriliyor. M5 serisinin gelişmiş bir ARM mimarisine sahip olması ve TSMC'nin ileri düzey 3 nm işlem teknolojisiyle üretilmesi bekleniyor.

M5 çipi ilk olarak iPad Pro'da yer alacak

Apple analisti Ming-Chi Kuo'ya göre M5 çipi ile gelecek ilk Apple ürünü yeni nesil iPad Pro olacak ve 2025'in ikinci yarısında seri üretime girecek. iPad Pro'nun ardından M5 çipi ile gelmesi beklenen cihazlar ise şu şekilde: