Apple, Neden Hâlâ Bir Katlanabilir iPhone Üretmedi?

Samsung ve Huawei'nin yavaş yavaş rakip olduğu katlanabilir telefonlar, önümüzdeki yıllarda daha sık karşımıza çıkacak. Akıllı telefon dünyasının özgün şirketi Apple'dan ise bu konuda hiç ses yok.

Katlanabilir telefon pazarı, birbirinden farklı tasarımlar ve telefon devlerinin rekabeti sayesinde ortaya çıkan yeni teknolojiler ile birlikte iyice kızışmaya başlıyor. Samsung ve Huawei ise katlanabilir telefon pazarında şu an için rekabet hâlinde olan en büyük iki üretici olarak karşımıza çıkıyor.

Zaman zaman ortaya çıkan hayran yapımı katlanabilir iPhone tasarımları, günümüzde hâlâ hayranların hayal gücünden öteye geçemiyor. Apple ise katlanabilir telefonlar hakkında sessizliğini koruyor. Apple neden bir katlanabilir iPhone üretmiyor? Akla gelen teorilere ve olasılıklara yakından bir göz atıyoruz.

Apple, neden hâlâ bir katlanabilir iPhone üretmiyor?

Katlanabilir telefon teknolojisi henüz çok yeni ve Apple risk almak istemiyor olabilir.

Katlanabilir iPhone, iPad satışlarının baltalanması anlamına gelebilir.

Katlanabilir telefon pazarı günlük kullanıcıları hedeflemiyor.

Uzayan ekranlı (Rollable) telefonlar, katlanabilir telefonları geride bırakabilir.

Artırılmış gerçeklik (AR), geleceğin teknolojisi olacak gibi duruyor.

Katlanabilir telefonlar için gereken teknolojiler henüz çok yeni ve Apple risk almak istemiyor:

Bildiğiniz üzere Apple hiçbir zaman partiye ilk katılan isim olmadı. Genelde yeni çıkan ciddi teknolojileri bir süre takip eden Apple, kullanıcıların genel tepkisine göre o teknolojileri ve inovasyonları kendi iPhone veya iPad modellerine entegre etti. Her ne kadar şu ana kadar birkaç başarılı katlanabilir telefon piyasaya çıkmış olsa da bu telefonların aşamaya gelmek hiç de kolay olmadı.

Diğer taraftan deneysel anlamda ilk katlanabilir telefonu üreten Çinli firma Royole, FlexPai adını verdikleri katlanabilir telefon ilehayal kırıklığı yaşatmıştı. Ardından pazara Galaxy Fold ile giren Samsung’un telefonu da bir hayal kırıklığı olmuştu. Samsung’un bu modeli ve kendini toparlayıp mühendislik harikası bir katlanabilir telefon çıkartması 1 yıldan fazla zaman aldı.

Gelmeye çalıştığımız nokta şu ki; katlanabilir telefonlar için gereken ekran paneli, dayanıklı menteşe gibi teknolojiler henüz çok yeni. Bu yüzden düzgün analiz sonuçlarının bile olmadığı bir pazara yüklü yatırımlar yapmak, Apple’ın almak isteyeceği bir risk değil gibi duruyor. Büyük ihtimalle Apple, katlanabilir iPhone için bu pazarın ve teknolojinin olgunlaşmasını bekleyecektir.

Katlanabilir iPhone, iPad satışlarının baltalanması anlamına gelebilir:

Apple’ın katlanabilir telefonlar hakkında endişe duyduğu bir diğer nokta da Apple’ın satışlarının büyük bölümünü kapsayan iPad’ler olabilir. Apple’ın amacı; kullanıcılara cep telefonlarının yetmediği yerde günlük olarak kullanabilecekleri tabletler satmak. Bu nedenle Apple, gayet iyi satış rakamlarına ulaştıkları iPad’lerin pazar payını baltalamamak için katlanabilir telefon teknolojsine hemen dalış yapmayacaktır. Nitekim durum da şu an tam olarak böyle.

Fakat Apple’ın iPad satışlarını dikkate almayıp katlanabilir iPhone üretmesi de muhtemel. Bunun için de bazı senaryoların gerçekleşmesi gerekiyor. Eğer herkes önümüzdeki yıllarda tabletleri bırakıp, katlanabilir telefonlara yönebilirse büyük ihtimalle Apple’dan bir katlanabilir iPhone hamlesi görebiliriz. Fakat bunun dışında; özellikle 2021 yılında çıkacağı duyurulan iPad Mini 6 ile Apple’ın şu an böyle bir planı yok gibi duruyor.

Katlanabilir telefon pazarı günlük kullanıcıları hedeflemiyor:

Katlanabilir telefon modelleri her ne kadar olağanüstü görünse de gerek fiyatları, gerek hantal tasarımları ve gerekse teknolojinin henüz çok yeni olması nedeniyle; günlük kullanıcıların çoğu katlanabilir telefonları pek tercih etmiyor . Bir de çoğu kullanıcının elinin altında tablet olduğunu düşünürsek, bir önceki başlıkta da belirttiğimiz gibi katlanabilir telefon almanın pek bir mantığı kalmıyor.

Apple da bu durumun tam olarak farkında. Bu yüzden henüz genel kitleye hitap etmekten uzak bir teknoloji için yatırımlarını boşa harcamak istemiyor gibi duruyor. Eğer önümüzdeki dönemlerde daha ince ve kullanışlı tasarımlara sahip katlanabilir telefonlar görmeye başlarsak -ki büyük ihtimalle göreceğiz- bu aynı zamanda Apple’ın da katlanabilir iPhone modelleri için gerekli adımları atacağı dönem olacaktır.

Uzayan ekranlı (Rollable) telefonlar, katlanabilir telefonları geride bırakabilir:

Katlanabilir telefon pazarını bitireceği konuşulan yeni bir tasarım ortaya çıktı. Rollable yani çektikte uzayan tasarıma sahip bu garip tasarım, LG Rollable adı altında da bizlerle buluştu. Katlanabilir ekranlı telefonlara göre bu tasarımın daha uzun ömürlü olacağı düşünülüyor. Bu nedenle Rollable telefonlar önümüzdeki zamanlarda katlanabilir telefonların yerini alabilir. Bu durum ise Apple’ın aslında katlanabilir telefon pazarına girmekte acele etmemekte haklı olduğunu gösterir nitelikte.

Artırılmış gerçeklik (AR), geleceğin teknolojisi olacak gibi duruyor:

Augmented Reality yani artırılmış gerçeklik, hepimizin çok heyecanlandığı ve önümüzdeki yıllarda iyice yaygınlaşması beklenen nefes kesici bir teknoloji. Apple ise geleceğin teknolojilerinin artırılmış gerçeklik üzerine kurulacağını düşünüyor. Hatta ortaya çıkan bazı bilgilere göre Apple, artırılmış gerçeklik gözlükleri üzerinde de sessiz sedasız çalışmalarına devam ediyor. Bu artırılmış gerçeklik gözlüklerinin ise gelecekte akıllı telefonların yerini alması bekleniyor.

Durum böyle olunca hâliyle Apple’ın katlanabilir iPhone modellerine kaynak harcaması, olasılık dışı görünüyor. Fakat konu Apple olunca, şirketten hemen hemen her şeyi beklemek mümkün. Gerekli ortam sağlanırsa Apple, çok konuşulan hayran tasarımı iPhone 12 Flip tarzı bir telefon geliştirme yoluna gidebilir. Nitekim Apple'ın hâlihazırda bu yönde adımlar atmaya başladığı da konuşuluyor.

Apple, direkt olarak akıma kapılıp kaynak harcamak yerine bir süre piyasayı izlemek konusunda haklı olabilir. En azından Samsung’un Galaxy Fold fiyaskosu Apple’ın bu konudaki haklılığını destekler nitelikte. Sizler katlanabilir telefonlar hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce Apple bir katlanabilir iPhone modeli çıkartmalı? Görüşlerinizi bizlerle yorumlar kısmından paylaşabilirsiniz.