Apple henüz katlanabilir akıllı telefonlarla ilgili bir adım atmış değil. Bu nedenle katlanabilir iPhone'lara ait tasarımlar, Apple hayranlarının hayal gücüne kalmış durumda. Yeni ortaya çıkan bir iPhone 12 Flip konsepti, iPhone'ları yeniden cebe sığabilir hale getirmeyi vadediyor.

Katlanabilir akıllı telefonlar, üreticilerin sunduğu tartışmalı bir yenilik olarak geçtiğimiz yıl hayatımıza girdi. Samsung, Motorola ve Huawei gibi şirketler, katlanabilir akıllı telefonlarla karşımıza çıksalar da henüz Apple tarafından böyle bir girişim gelmedi.

Kullanıcılar, katlanabilir telefonlara gerek katlanabilir ekran teknolojisinin güven vermemesi, gerekse astronomik fiyatlar nedeniyle temkinli yaklaşıyor. Apple'ın kapalı kapılar ardında katlanabilir iPhone konseptleri üzerine çalıştığı bilinse de, teknoloji devi şimdilik Android rakiplerini gözlemlemeyi tercih ediyor. Ancak ConceptsiPhone adlı YouTube kanalı, iPhone 12 Flip konseptiyle katlanabilir bir iPhone'un nasıl olması gerektiğini ortaya koyuyor.

Katlanabilir iPhone için beklentileri artıran konsept: iPhone 12 Flip

ConceptsiPhone'un videosu, kapağında bildirim ekranına sahip olan kompakt bir iOS telefon hayal ediyor. Ekran, Samsung Galaxy Z Flip gibi dikey olarak katlanıyor ve açıldığında büyük bir ekran sunuyor. Ekranda çentik yok, ancak ekranın üst orta kısmında kamera deliği yer alıyor.

Konseptin ekran çerçeveleri neredeyse tamamen ortadan kaldırılmış denebilir. Ayrıca iPhone 12 Flip'in arka kısmında üçlü kamera kurulumunun yanı sıra ilk kez 2020 iPad Pro ile karşımıza çıkan ve iPhone 12 ile de gelmesi beklenen bir LiDAR sensörü yer alıyor.

Tüm söylentiler ve sızıntılar, 2020 model iPhone telefonların katlanabilir bir model içermeyeceğine ve iPhone 11 serisinin güncellenmiş bir versiyonunu göreceğimize işaret ediyor. Ancak şimdilik bu göz alıcı konseptlerle hayal kurmaya devam edebiliriz.

iPhone 12 Flip videosu: