LG, Uzayan Ekranlı Telefonu İçin Marka Başvurusunda Bulundu

LG, Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi'ne (EUIPO) yeni bir marka lisansı başvurusu yaptı. Bu başvuru, LG'nin 'sarılabilir' ekranlı yeni akıllı telefonuna "Rollable" ismini vereceğini ortaya koyuyor. İddialara göre bu ilginç telefon, mart ayı içerisinde duyurulacak.

Geçtiğimiz günlerde sizlerle paylaştığımız bir haberimizde, LG'nin sarılabilir ekranlı bir telefon üzerinde çalıştığından bahsetmiştik. Alıştığımız telefon tasarımlarından oldukça farklı olan cihaz, iki çerçeveli bir yapıya sahipti ve bu çerçeveleri yanlara doğru çektikçe cihazın içinde sarılı halde olan ekran açılıyor ve cihaz uzuyordu. Yaşanan son gelişme, bu telefonun isminin belli olmuş olabileceğini düşündürüyor.

Edinilen bilgilere göre LG, Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi'ne (EUIPO) yeni bir marka başvurusu yaptı. "LG Rollable" olarak isimlendirilen bu marka, muhtemelen LG'nin yaklaşan telefonunu temsil ediyor.

LG'nin söz konusu marka başvurusunu ortaya koyan belge

Marka başvurusu içerisinde yer alan bazı bilgiler, oldukça dikkat çekici. Örneğin LG, bu marka başvurusunda akıllı kalem desteğine sahip telefon ya da telefonlardan bahsediyor. Görünüşe göre LG, beklentileri tümüyle aşacak yeni bir telefon üzerinde çalışıyor. Ancak şu ana dek edindiğimiz bilgiler, bu telefonun sadece uzayabilen ekrana sahip olduğunu ortaya koyuyor.

LG, kısa bir süre önce "Explore" isimli bir proje başlattı. Bu proje ile mobil ürünleri "yeniden keşfedeceğini" açıklayan şirket, proje kapsamında ilk olarak Wing isimli bir akıllı telefon duyurdu. Bu telefon, T harfi şeklinde açılabilen bir yapıya sahipti. "Rollable" olarak isimlendirilen yeni marka başvurusu da bu projede kapsamında karşımıza çıkacak ikinci telefon olacak. İddialara göre şirket, yeni telefonunu mart ayında duyuracak.