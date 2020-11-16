"Katlanabilir iPhone İçin Testlerin Başladı"

Çinli bir haber sitesinin öne sürdüğü bilgilere göre Foxconn, Apple için katlanabilir iPhone testlerin başlamış durumda. Katlanabilir iPhone'ların ekranları da 'normal' iPhone'lar gibi Samsung'dan alınacak.

Apple’ın akıllı telefon sektöründe özellikle de tasarım konusunda büyük değişiklikler gerçekleştirdiğine sık şahit olmuyoruz. Hatta 13 yıllık bir geçmişe sahip olan iPhone serisinin tasarım dönemlerini kabaca iPhone-iPhone 3Gs, iPhone 4-iPhone 5S, iPhone 6-iPhone 8 ve iPhone X-iPhone 12 şeklinde dört ayrı döneme dahi ayırabiliriz. Yeni sızıntılara göre Apple, ‘farklılık’ isteyenlerin beklentilerine karşılık verecek yeni bir iPhone üzerinde çalışıyor.

Çin merkezli United Daily News haber sitesinin ismini vermediği kaynaklara dayandırdığı haberine göre Apple, Samsung’dan katlanabilir ekran örnekleri talep etti ve Apple’ın bir numaralı iPhone üretim ortağı olan Foxconn şu sıralar katlanabilir iPhone üzerinde testler gerçekleştiriyor. Apple, katlanabilir akıllı telefonlarda en önemli unsurun ekran olduğunu bildiğinden tüm bileşenlerden önce OLED, mikro LED ekran seçimine odaklanıyor.

Katlanabilir iPhone, Eylül 2022'de tanıtılabilir

Şu ana kadar ortaya atılan iddialar, Apple’ın katlanabilir bir iPhone modeli piyasaya sürmesine uzun yıllar olduğunu ifade ediyordu. United Daily News ise Foxconn tarafından test edilmekte olan cihazın Eylül 2022’de piyasaya sürülebileceğini belirtiyor. İddiaya göre Apple, tıpkı mevcut iPhone modellerinde olduğu gibi katlanabilir iPhone’u için de farklı parça tedarikçileri ile anlaşacak ancak montaj yine Foxconn tarafından gerçekleştirilecek.

Ortalama bir dizüstü bilgisayarın katlama testleri 20-30 bin aç-kapa işleminden ibaret olsa da Foxconn’un katlanabilir iPhone için 100 binden fazla aç-kapa testleri yaptığı belirtiliyor. United Daily News, katlanabilir iPhone’un ne tasarımı ne de özellikleri hakkında bilgi vermedi. Bu nedenle katlanabilir iPhone’un 2022’nin üçüncü çeyreğinde gelebileceği dışında herhangi bir bilgiye sahip değiliz. Bununla birlikte daha önce pek çok isabetli sızıntı gerçekleştirmiş olan Jon Prosser, katlanabilir iPhone’un tıpkı Microsoft’un Surface Duo modeli gibi çift ekranlı bir cihaz olabileceğini ifade ediyor.